Manchester United efsanesi Rio Ferdinand: Tottenham'ın yeni menajeri Conte, roket gibi bir hoca

Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand, Antonio Conte'nin Tottenham Hotspur için "roket" gibi bir hoca olduğuna inanıyor. Ferdinand, Tottenham Hotspur'un ihtiyaç duyduğu şeylerin İtalyan menajerde mevcut olduğunun altını çiziyor.

Tottenham, geçtiğimiz cumartesi günü Manchester United'a 3-0 yenilmesinin ardından Portekizli hocası Nuno Espirito Santo'yu görevinden almıştı.

İngiliz temsilcisi Tottenham, Portekizli Nuno Espirito Santo'yu takımdan göndermesinin ardından İtalyan menajer Antonio Conte ile anlaştı.

İtalyan hocanın, son dönemde kötü günler geçiren Tottenham Hotspur için en ideal teknik adamlardan birisi olduğu konuşuluyor. Rio Ferdinand da, Conte'nin Tottenham'da başarılı olabileceğine inananlar arasında yer alıyor.

Ne söylendi?

Rio Ferdinand FIVE podcast'e yaptığı açıklamada, "Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana Tottenham, özgüvene sahip değil ve kitlesel olarak geriye gittiler. O zamandan beri güven ve inanç açısından kötü durumdalar.

"Dünya futbolunda, Tottenham'ın kaderini değiştirebilecek biri var mı diye sorarsanız eğer size kendinlikle bu ismin Conte olduğunu söyleyebilirim.

"O; disiplinli bir hoca ve kulübü demir yumrukla yönetir. Conte, oyuncularını geliştirir ve Tottenham'ın da ihtiyaç duyduğu şey tam olarak bu.

"Tottenham'ın kesinlikle Conte gibi bir hocaya ihtiyacı var. Onlara, roket gibi bir teknik adam lazım ve Conte, bu ihtiyacı karşılıyor.

"Conte, başarılarını herkese kanıtladı. O, gittiği kulüplerde bir şeyleri değişitiriyor ve işleri yoluna koyuyor" şeklinde demeç verdi.

Rio Ferdinand ayrıca Conte'nin yüksek standartlarının, Tottenhamlı oyuncuların daha etkili bir performans sergilemesine yardımcı olacağını söyledi.

Tottenham'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı günlerine de tekrar döneceğini belirten Ferdinand, İtalyan hocanın fikirleriyle kulübü en iyi noktaya getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Conte, geçtiğimiz sene İnter'in Serie A'daki uzun süren şampiyonluk hasretine son vermiş ve Milano temsilcisiyle ligi zirvede noktalamıştı. İngiltere Premier Ligi'nde ise Chelsea'yi şampiyonluğa taşıyan İtalyan hoca, Ferdinand'ın övgülerini fazlasıyla hak ediyor.

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