Patrice Evra, Pep Guardiola'nın yönetim tarzını eleştirirken Manchester City patronunu baskıcı olmakla suçladı ve onunla çalışmak zorunda kalmadığı için mutlu olduğunu belirtti.

Manchester United'ın eski defans oyuncusuna göre Guardiola, bir menajer olarak "Playstation'da oynuyormuş gibi" oyuncularının sorumluluklarını elinden alıyor.

Evra, Guardiola’nın oyuncularına çok fazla bilgi verdiğini ve işler yolunda gitmediğinde, futbolcularının taktiksel değişikliklere uyum sağlamakta zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

Evra, Guardiola hakkında ne dedi?

Amazon Prime Video'ya Guardiola'nın yönetim tarzı hakkında konuşan Evra şunları söyledi:

"Guardiola'ya çok saygım var, ama onunla çalışmadığım için memnunum, çünkü o senin sorumluluklarını elinden alıyor. Bu yüzden iyi ki onunla çalışmadım.

“Clarence [Seedorf] ile de bu konuyu konuştum ve sanki o, Playstation'da oyun oynuyormuş gibi futbolcularıyla oynuyor.

"Sana yapman gereken her şeyi söylüyor. Örneğin, [Thierry] Henry'nin Barcelona'dayken Guardiola'nın ona açıkta kalmasını söylediğini hatırlıyorum, ama Henry, Lionel Messi ile verkaç yapmak için içeri girdi.

“Gol atmasına rağmen Guardiola, direktiflerine uymadığı gerekçesiyle onu oyundan aldı."

“Guardiola'nın B planı yok”

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e karşı dramatik bir yenilgi, Guardiola'nın City patronu olarak yedinci sezonuna giderken bir Şampiyonlar Ligi kupasını daha kazanamamasına sahne oldu.

Şampiyonlar Ligi'ni en son 2011'de İspanyol deviyle kazanan Barcelona’nın eski hocası, sık sık Avrupa'daki büyük maçlarda taktikleri üzerinde çok fazla düşünmekle suçlanıyor.

Fransız eski bek, Guardiola'nın yaklaşımını, oyunculara daha fazla sorumluluk verdiğini söylediği Kırmızı Şeytanlar’ın akıl hocası Sir Alex Ferguson'un yaklaşımıyla karşılaştırdı.

"Yani evet harika bir koç, ama bu kadar çok bilgi verirken dikkatli olması lazım.

“Onu [Real Madrid] maçından önce de yedek kulübesinde gördüm, sanki kafasında 20 kişi vardı.

“Böyle olunca, Guardiola’nın beyni zaten yanmış gibi oluyor ve ve bu gerçekten inanılmaz.

"B planı yok. Başları belaya girince ne yapıyorlar? Yedek kulübesine bakıyorlar, sorumluluk almıyorlar.

“Ferguson taktik olarak çok iyi değildi, ama 'Ben iyiyim' dedi. Patron oydu, ancak sahada güç bizdeydi.”

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