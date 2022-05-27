Portekizli yıldızın, Old Trafford'a dönüşü başlarda büyük bir sevinç yaratmıştı, ancak durum şu anda çok farklı.

Gary Neville, Bruno Fernandes'in Cristiano Ronaldo'nun varlığı nedeniyle bir zamanlar Manchester United'da bulunduğu oyuncunun adeta yarısı gibi göründüğünü söyledi ve Portekizli süperstarın, diğer oyuncuları da olumsuz etkilediğine değindi.

Fernandes, Premier Lig'de Ronaldo'dan sekiz gol eksik atarak sezonu 10 golle United'ın en golcü ikinci futbolcusu olarak tamamladı.

2020-21'de Premier Lig’de attığı 18 golün ardından önemli bir düşüş yaşayan Fernandes'in, 6 asistlik performansı da o sezon ulaştığı rakamın tam olarak yarısıydı.

Neville, Ronaldo'nun United’daki etkisi hakkında ne söyledi?

İngiliz eski oyuncu, Ronaldo'nun geçen yaz Old Trafford'a dönüşünden etkilenen tek oyuncunun Fernandes olmadığını belirtirken kaptan Harry Maguire ve Edinson Cavani'nin de zarar gördüğüne inanıyor.

Sky Sports' The Overlap'ta Neville, "Bence sezonun başında Cavani ile hemen bir sorun yarattı.

“Cavani, kalıp yıl boyunca hücumu yönetmek için adeta yalvarıyordu, ancak Ronaldo'yu transfer ettiklerinde Cavani bundan etkilendi ve performansı düştü.

“Ronaldo, Bruno'nun soyunma odasındaki statüsünü tam anlamıyla altüst etti.

"Bence Bruno ona Portekiz'de bir vaftiz babası gibi bakıyor, bu yüzden o kendisini öncekinden biraz daha aşağı hissetti.

“Bu durum, doğal olarak Maguire'ı kaptan olarak biraz daha aşağı çekti. Tüm bu olanlara Ronaldo sebep oldu.

"Sahadaki varlığı bile herkesin Cristiano'ya kaptan olarak bakmasına ve Harry’nin, arkadaşlarına kendisinin United kaptanı olduğuna inandırması gerekiyor.

“Takımın şu anda tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyorum ve yeterince yakın değilim, ama çürümüş ve kırılmış gibi kelimeler duyuyorum.

"Harry Maguire, geçen yıl sahada büyüdüğünü düşündüğüm biriydi, ancak şu anda United formaısnı giydiğinde paramparça olmuş birine dönüştü.

"Bruno, kesinlikle olduğu oyuncunun yarısı gibi görünüyor.

"Geri kalanlar, genç oyuncular, onlara olan inancınızı tamamen kaybetmiş gibisiniz.

"İşte o zaman soyunma odasında, liderlikte bir şeyler kökten yanlış gitti. Kimseyi suçlamaktan muaf tutabileceğinizi sanmıyorum. Bunun için herkesin suçu üstlenmesi gerekiyor” dedi.

Ronaldo United’da kalacak mı?

Portekizli yıldızın Old Trafford'daki sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı, ancak Erik ten Hag'ın menajerlik görevini devralmasıyla kulüpteki geleceği hakkında sorular var.

Podcast'te ne olacağını düşündüğü sorulduğunda, United’ın eski oyuncusu Neville, "Sanırım kalıyor" dedi.

Ten Hag, United patronu olarak ilk basın toplantısında durumun böyle olacağını öne sürdü.

Hollandalı teknik adama 37 yaşındaki oyuncunun oyun stiline uyum sağlayıp sağlayamayacağı sorulduğunda, "Evet" cevabını verdi.

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