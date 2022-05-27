İspanyol oyuncu, yaptığı bu açıklamayla Mısırlı yıldızın intikam düşüncesini katlayacak.

Dani Carvajal, Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Liverpool ile laf dalaşını hızlandırdı ve Mohamed Salah'ı 2018'deki yenilgilerinin intikamını almaya çalışmanın “yükü” konusunda uyardı.

Cumartesi günkü maçın hazırlıkları iki takım da büyük bir dikkatle sürdürüyor, ancak Salah Madrid ekibiyle son oynadıkları son final maçını unutamıyor.

Mısırlı yıldız, Sergio Ramos ile çarpışmasının ardından ilk yarıda omzundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı ve Liverpool, Real Madrid’e 3-1 kaybetmişti.

Bunun üzerine Liverpool’un yıldızı Salah, o maçın intikamını almak istediğini ifade etmişti.

Ancak Carvajal, Salah'ın Kiev'deki bu acı verici yenilginin tekrarını yaşaması halinde baskı altında kalacağını ve ezilebileceğini öne sürdü.

Carvajal, Salah ve Şampiyonlar Ligi finali hakkında ne dedi?

İspanyol oyuncuya, Paris’teki maç için motivasyonları sorulduğunda, Carvajal ABC'ye şunları söyledi:

"Salah'ın mı yoksa Liverpool'un mu intikam alma havasında olup olmadığını bilmiyorum.

"Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğinizde, onları yenmek için her zaman aynı takıma karşı ikinci bir şansa sahip olmak istediğiniz doğrudur.

"Umarım, Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde ikinci bir final kaybetmek onun için büyük bir yük olmaz."

Real Madrid, Fransa’nın başkentine giden yolda Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City'i yenerek finale ulaşmak için zorlu bir dönem geçirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kaldırırlarsa Carvajal, bu sezonki zorlu maçlarını düşündüğünde kulübün şimdiye kadarki en büyük başarısı olarak kabul edilebileceğini söylüyor.

“Şampiyonlar Ligi’nde PSG, Bayern, Juventus ve Liverpool gibi güçlü takımlar var.

“Ama bugün futbolun nasıl olduğu düşünüldüğünde kazanmak için bedel ödemek zorundasınız. Belki, bu şekilde daha da etkileyici oluyor.

“Diğer liglerin önemli bir ekonomik enjeksiyonu var. Geçen yılki iki finalisti Chelsea, Manchester City ve [Kylian] Mbappe'nin PSG'sini, [Lionel] Messi, Neymar ve Ramos'u yenmek, bizi daha da büyütüyor.

“Bu tip büyük galibiyetler, dünyaya Madrid'in nasıl bir kulüp olduğunu ve neler ifade ettiğini gösteriyor.”

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