Manchester United'dan Barcelona'nın yıldızına 35 milyon euroluk teklif

Manchester United, yaz transfer dönemi öncesinde savunma hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. İspanya basınında yer alan haberlere göre İngiliz devi, Barcelona’nın genç sol beki Alejandro Balde için yaklaşık 35 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu.

Geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde son haftalarda çıkış yakalayan Kırmızı Şeytanlar, kadro yapılanmasını şimdiden planlamaya başladı. Carrick’in göreve gelmesinin ardından beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alan Manchester United, özellikle savunmanın sol tarafında uzun vadeli bir çözüm arıyor.

Katalan ekibinin, Balde için yapılan ilk teklifi yeterli bulmadığı ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun ise Premier Lig’e transfer olma ihtimalini değerlendirme aşamasında olduğu aktarıldı.

Barcelona’nın mali dengeyi koruma planları doğrultusunda önemli tekliflere açık olduğu bilinirken, Balde’nin satışı kulübe ciddi bir gelir sağlayabilir. Ancak genç oyuncunun sözleşme durumu ve teknik direktör planlaması da transfer sürecinde belirleyici olacak.

Sol bek transferi Manchester United için neden kritik?

Manchester United’da sol bek pozisyonunda şu anda ilk tercih Luke Shaw. Ancak İngiliz futbolcu son yıllarda sık sık sakatlık problemleri yaşadı. 30’lu yaşlarına yaklaşan Shaw’ın fiziksel durumu ve sürekliliği, kulübü yeni bir isim arayışına itti.

Alejandro Balde ise henüz 22 yaşında olmasına rağmen üst düzey tecrübe kazandı. Hızı, hücum katkısı ve modern bek profiline uygun oyun tarzıyla dikkat çeken genç futbolcu, Avrupa futbolunda gelecek vadeden savunmacılar arasında gösteriliyor. Bazı yorumcular tarafından “olağanüstü” olarak nitelendirilen Balde’nin, Old Trafford için uzun vadeli bir yatırım olabileceği ifade ediliyor.

Transfer yarışında son durum

Manchester United’ın transferi sonuçlandırmak için temaslarını sıklaştırdığı belirtilirken, Barcelona cephesi daha avantajlı bir anlaşma için pazarlık süresini uzatmak istiyor. Premier Lig’de forma giymek Balde için kariyerinde yeni bir meydan okuma anlamına gelebilir.

Yaz transfer dönemine aylar kala bu hamle, Manchester United’ın savunma hattında köklü bir değişime hazırlandığını gösteriyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor.