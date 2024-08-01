Daha önce Sir Alex Ferguson'un yardımcılığını yapan 63 yaşındaki teknik adam, Twente’nin başında olduğu dönemde Hollanda Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Bir dönem İngiltere Milli Takımı’nın da başında yer alan McClaren, Heimir Hallgrímsson'un geçen ayın sonunda istifa etmesinin ardından Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’nın yeni teknik direktörü oldu.

"Potansiyeli kısa sürede fark ettim"

Manchester United’a dönmeden önce FIFA’nın Küresel Exo Analiz projesinde teknik danışman olarak çalıştığını hatırlatan McClaren, “Jamaika birlikte çalıştığım takımlardan biriydi ve ülkenin sahip olduğu potansiyeli kısa sürede fark ettim. Kariyerimin bu aşamasında benim için ideal olan bu görevi kabul etmekte hiç tereddüt etmedim. Parlak bir geleceğin bizi beklediğine inanıyorum” dedi.