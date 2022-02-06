Manchester United'da soyunma odası durulmuyor: Oyuncular Rangnick'ten rahatsız

Manchester United soyunma odası, patlamak üzere olan gerçek bir barut fıçısı haline geldi. Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılışı Old Trafford'da ortalığı sakinleştirmiş gibi görünüyordu, ancak Middlesbrough'un FA Cup'tan elenmesi eski hisleri tekrar gün ışığına çıkardı. Hedefte takımın yeni menajeri Ralf Rangnick var.

The Sun'a göre menajer, Jesse Lingard'ın Boro'ya karşı oynamama isteğini kamuoyuna açıkladıktan sonra soyunma odasında bir isyanla karşı karşıya. Oyuncu, kişisel bir sorunla ilgilenmek için biraz izin alması söylendiğini sosyal medyadan açıkladı.

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent — Jesse Lingard (@JesseLingard) February 3, 2022

Bununla birlikte, Rangnick'in açıklamaları, mevcut Sevilla oyuncusu Anthony Martial ile benzer bir şeyler de yaşanmıştı. Daha sonra menajer ayrıca, Brentford'a karşı oynamak istemeyen Fransız futbolcunun soyunma odasının iç sorunlarını yayınladığını da doğruladı.

Takım birbirinden ayrı

The Sun tarafından yayınlanan bilgiye göre bir soyunma odası kaynağı, "Birlikte olma, bölünmeye neden olabilecek sorunlarla toplum içine çıkmama zamanı" diyor. "United'da bir şeyler yapmanın, oraya gitmenin ve bu konuları medyada yayınlamanın yolu bu değil."

Bu, Rangnick'in geçen Aralık ayında United'ı devralmasından bu yana girdiği ilk savaş değil. Solskjaer tarafından dışlandığını hisseden oyuncular, yeni United menajerinden benzer veya daha kötü muamele gördüklerini söylüyorlar.

Buna menajerin sahip olduğu küçük üstünlük, çalışma yöntemlerinin ve taktik yaklaşımlarının futbolcularında yarattığı kötü izlenim de ekleniyor.

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