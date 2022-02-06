Arjantinli yıldız Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de mutlu değil

Messi, Barcelona'dan ybir noktada ayrılacağını biliyordu ve çözüm bulması gerekiyordu. Yarışmaya devam etmeye karar verdi ve Paris'e gitti. Ancak bu ışık şehri, Arjantinli'nin Katalan başkentinde yirmi yıldır sahip olduğu şeye benzer bir şey bulması için onu yeterince aydınlatmadı.

Şimdi ufukta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid görünüyor. Son yıllarda sahip olduğu seviyeye yaklaşmaya çalışmak veya en azından PSG'ye gelmesini haklı çıkarmak için bir motivasyon buluyor. Onu harekete geçiren spor mücadelesi, Fransız Ligi'nde her hafta sonu olmayan bir şey.

Messi, Cristiano Ronaldo ile rekabetinde dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu kanıtlamak için çevresini terk etti. La Liga gibi oldukça rekabetçi bir ligde her hafta yeni bir mücadeleye girdiğini ve bunun her maçta bir adım daha atmasını gerektirdiğini biliyordu. MARCA

MARCA'da yer alan habere göre; Ligue 1, Arjantinli'nin ihtiyaç duyduğu duygusal noktayı bulmasına yardımcı olmuyor. Onu motive etmiyor.

Paris gezisinde tek bir hedefi var ve bu Şampiyonlar Ligi'nden başkası değil. Aslında, Miami'de oynamaya devam etmeye karar vermiş olsaydı, Ballon d'Or'u kazanmak daha karmaşık olurdu. Hiç şüphesiz onu cezalandıracaktı.

Bazı söylentiler, PSG'deki ikinci yılının şüpheli olduğunu öne sürüyor, ancak Messi; Kasım ve Aralık 2022'de yapılacak olan Katar'daki Dünya Kupası'na kadar yarışmaya devam etmek istiyor.

Ballon d'Or rekabetini en azından bu yılın sonuna kadar hissetmeli. Söylentiler, belki de son Dünya Kupası ile karmaşıklaşan Haziran ayında yıldız oyuncunun PSG'den ayrılacağına işaret ediyor.

Soyunma odasındaki durum

Parc des Princes'e geldiğinde Messi bölünmüş bir soyunma odası buldu. Fazlasıyla ego bir arada. Di María, Paredes, Neymar ile birlikte korunduğunu hissetti. Öte yandan herkes onun için oynamıyor ve o bunu çoktan fark etti.

Öte yanda Zidane'ın gölgesi ağır basıyor. Pochettino bunu biliyor ve Manchester United'a yaklaşımı sadece bir dilekten daha fazlası gibi görünüyor.

Arjantinli yıldız, Real Madrid maçına çok iyi hazırlanıyor. Bu onun zamanı ve o bunu biliyor.

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