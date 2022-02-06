Manchester United'ın genç yıldızı Anthony Elanga, kaçırdığı penaltı sonrası ırkçı saldırılara uğradı

19 yaşındaki Elanga, United'ın Old Trafford'da 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada penaltı atışlarında 8-7 kaybederken kritik penaltıyı kaçırdı.

Bu olaydan sonra hakaret içeren mesajlar yayınlandı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre; Instagram'ın ana şirketi Meta'nın bir sözcüsü, Elanga' ile "doğrudan temas halinde" olduğunu ve "desteklediğini" söyledi. Elanga'nın hesabından "kötüye kullanım amaçlı yorumları kaldırmak için hızla çalıştıklarını" ve "kurallarımızı ihlal eden her şey için harekete geçmeye devam edeceklerini" söyledi."

Sözcü, Meta'nın kötüye kullanımı önlemek için sektör ve hükümetle birlikte çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi: "Hiç kimse sosyal medyada ırkçı tacize maruz kalmamalı ve uygulamalarımızda buna müsamaha göstermiyoruz."

Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdıktan sonra United'ı öne geçirdi.

United'ın eski genç oyuncusu Matt Crooks, Middlesbrough için tartışmalı bir gol attı.

14 penaltı sonunda beraberlik devam ederken Elanga penaltısını üst direğe vurdu.

Takım arkadaşlarından destek

İsveçli genç; Ronaldo, Phil Jones ve kaptan Harry Maguire de dahil olmak üzere sahada ve sosyal medyada birçok oyuncu tarafından teselli edildi.

Maçtan sonra Rashford, sosyal medyada Elanga'ya destek mesajı göndermek için hızlı davrandı ve tweet attı: "Anthony Elanga. Şu kafanı hemen kaldır."

Anthony Elanga. Get that head of yours up immediately ♥️ — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 5, 2022

Dean Henderson'ın oynadığı maçta dinlenen United kalecisi David de Gea da Elanga'ya destekte bulundu.

ANTHONY ELANGA ❤️ — David de Gea (@D_DeGea) February 4, 2022

Maçtan sonra BBC Günün Maçı'na konuşan United geçici menajeri Ralf Rangnick, Elanga'nın "parçalandığını ve kesinlikle hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

"Onu tekrar cesaretlendirmeye çalışacağız, onun yanında olacağız ve bu daha deneyimli oyuncuların başına da gelebilir."

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