Premier Lig'de yıllardır bekleneni veremeyen Manchester United kadrosunda büyük bir temizlik olacak.

United, büyük kadro revizyonu planlıyor

13 oyuncu kulüpten ayrılabilir

Beklenti altında kalan yıldızları satmak için acımasız planlar yapılıyor

NE OLDU? Daily Mail'e göre Manchester United, Erik ten Hag'ın kadrosunu tamamen yenilemek için bu yaz 13 oyuncuyu takımdan gönderecek. Kırmızı Şeytanlar şu anda mülkiyet belirsizliği içinde ve aynı zamanda Finansal Fair Play ile mücadele ediyor. Kulübün elinde ise inanılmaz derecede şişkin bir kadro var.

BÜYÜK RESİM: Ten Hag, kulüpten sorumlu olduğu ilk sezonunda harikalar yarattı ve şimdi kadrosunu bir kez daha güçlendirmek istiyor. United, kadroda yer açmak için 13 oyuncusunu satabilir.

Kadroda Anthony Elanga büyük ilgi görürken Eric Bailly ise önümüzdeki sezon Old Trafford'da istenmiyor. Facundo Pellistri, çıkış yaptığı sezonun ardından yeni bir sözleşme imzalamaya yaklaşıyor. Ancak daha sonra daha fazla deneyim için kiralık olarak gönderilebilir. Önümüzdeki sezon A takımda Amad Diallo'ya bir şans verilmesi bekleniyor.

VE DAHA FAZLASI: United ayrıca Harry Maguire, Brandon Williams, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Donny van de Beek ve Anthony Martial'ı da gönderebilir. Kulübün aklında transfer hedefleri var ve Bayer Leverkusen'in bek oyuncusu Jeremie Frimpong'un menajeriyle çoktan görüşüldü.

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MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? Herhangi bir tasfiye gerçekleşmeden önce Ten Hag, United hâlâ üç kulvarda savaştığı için kadrosunu olabildiğince etkili bir şekilde kullanmalı.