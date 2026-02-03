Manchester United'da beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncu, Arsenal efsanesinin kızıyla evleniyor

Manchester United kariyerinde sahadaki performansıyla beklenen etkiyi yaratamayan Donny van de Beek, bu kez futbol dışındaki hayatıyla gündeme geldi. Hollandalı orta saha oyuncusu, Dennis Bergkamp’ın kızı Estelle Bergkamp ile evlilik kararı aldığını açıkladı.

28 yaşındaki Van de Beek ile 30 yaşındaki Estelle Bergkamp, 2019 yılında Van de Beek’in Ajax forması giydiği dönemde tanışarak ilişkiye başladı. Çiftin, Lomee adında üç yaşında bir kızları ve Navy adında bir yaşında bir oğulları bulunuyor.

Estelle Bergkamp, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle duyurdu. Paylaşımında, “Hayatımda verdiğim en kolay EVET” ifadelerini kullanan Bergkamp, Van de Beek’in kendisine yüzüğü taktığı anların yer aldığı fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Dennis Bergkamp’ın da bu paylaşıma kalp emojileriyle yorum yaparak evliliğe onay verdiği görüldü.

Çift, şu anda İspanya’da yaşıyor. Van de Beek, kariyerine Girona formasıyla devam ederken, aile yaşamını da burada sürdürüyor.

Van de Beek, 2020 yılında Ajax’tan Manchester United’a yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak İngiltere’de geçirdiği dört sezonda yalnızca 62 maçta forma giyebildi. Kırmızı Şeytanlar’daki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan Hollandalı futbolcu, beklentilerin oldukça altında kaldı.

Sakatlıkların gölgesinde bir kariyer

Ocak 2023’te, Ajax’taki eski teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde yeniden ritim yakalamaya başladığı dönemde ciddi bir diz sakatlığı yaşayan Van de Beek, altı ay sahalardan uzak kaldı. Bu sakatlık, oyuncunun kariyerindeki kırılma noktalarından biri oldu.

Manchester United’daki son üç sezonunda toplamda sadece 16 maça çıkabilen Van de Beek, bu süreçte iki kez kiralık olarak gönderildi. Hollandalı orta saha, önce Everton, ardından Eintracht Frankfurt formalarını giydi.

Van de Beek, Manchester United’daki zor dönemini daha önce The Athletic’e verdiği röportajda da değerlendirmişti. Hollandalı futbolcu, sakatlığın en kötü zamanda geldiğini belirterek, “Tam ritim yakalamaya başlamışken sakatlandım. Bu çok zor bir süreçti. O dönemde güçlenmeniz gerekirken her şeye yeniden başlamak zorunda kaldım” ifadelerini kullanmıştı.

Girona’daki ilk sezonunda düzenli forma şansı bulan Van de Beek, bu sezon ise aşil tendonu kopması nedeniyle uzun süreli sakatlık yaşıyor. Sahalardan uzak olsa da, Hollandalı futbolcu özel hayatındaki bu mutlu gelişmeyle gündeme gelmiş oldu.