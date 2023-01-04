Ronaldo'nun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başlayan İngiliz ekibi alternatiflerini belirledi.

Premier Lig'de oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılan Manchester United takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yerine hücum oyuncusu arayışlarını sürdürüyor.

Erik ten Hag'ın takımının bir numaralı önceliği Atletico Madrid'denca Felix'i kiralamak gibi görünürken,. Portekizli yıldızın transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatif arayışları da devam ediyor.

Kırmızı Şeytanlar İngiliz basınından The Times'ta yer alan habere göre Olivier Giroud ile ilgileniyor. Premier Lig'de daha önce Arsenal ve Chelsea formaları giyen 36 yaşındaki oyuncu şu anda Serie A takımlarından Milan'ın başarısı için ter döküyor.

Kontratı sona eriyor

İtalyan ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek olan Giroud Fransa ile 2022 Dünya Kupasında da boy göstermişti.

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımının Ronaldo'nun yerine bir forvet ihtiyacı olduğunu açıkça belirtmişti.

Bu transfer için kulübün sabırlı olacağını ve en doğru oyuncu tercih edeceklerini belirten deneyimli teknik direktör takımını devre arasında golcü bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor.

Fransa Milli Takımı'nın bir diğer oyuncusu Marcus Thuram da Manchester United için seçenekler arasında yer alırken İngiliz devinin yapacağı tercih şimdiden merakla bekleniyor.