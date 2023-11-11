Manchester United Casemiro’nun yerine Fluminense’den Andre’yi transfer etmek istiyor

Fluminense ile Copa Libertadores’i kazanan Andre, çok sayıda Premier Lig takımını peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde oldukça kötü bir dönemden geçen Manchester United’ın Casemiro’nun yerini bir başka Brezilyalı oyuncuyla doldurmak istediği öne sürüldü. Football Transfer’te yer alan haberde Kırmızı Şeytanlar’ın genç oyuncu için Brezilya ekibiyle temasa geçtiği ve oyuncunun transferi için gerekli şartları sorduğu kaydedildi.

Liverpool yarıştan çekildi

Habere göre oyuncuyu isteyen bir başka Premier Lig ekibi Liverpool oyuncu için 40 milyon euro bonservis talep edilmesi üzerine transfer yarışından çekilme kararı alırken, yıldız isme en yakın takım bugün itibarıyla bir başka Premier Lig ekibi Fulham.

90min'in haberine göre Arsenal, Tottenham Hotspur, Juventus, Napoli ve Lyon da oyuncuyu yakından izleyen takımlar arasında yer alırken, Andre’nin kararı da merakla bekleniyor.

Savunmanın önünde 6 numara pozisyonunda oynayan ve hem yüksek pas kalitesi hem de üst düzey tekniğiyle dikkat çeken Andre, son dönemde Fluminense’de de teknik direktörlüğünü yapan Fernando Diniz’in Brezilya Milli Takımı’nın da başına geçmesiyle birlikte A Milli Takım’dan da davet almıştı. Andre’nin Ocak ayında Avrupa’ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.