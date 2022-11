Manchester United, çarpıcı röportajın ardından Cristiano Ronaldo'nun duvar resmini Old Trafford'dan kaldırdı

NE OLDU? Brian Robson ve David Beckham'ın da yer aldığı dev görüntü, Portekizli forvetin kulübün sahiplerini eleştirdiği ve menajer Erik Ten Hag'a "saygı duymadığını" söylediği çarpıcı röportajın ardından indirildi. Bu eylemin, Old Trafford'daki dış yenileme ile ilgili olup olmadığı henüz belli değil.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo