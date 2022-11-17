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Manchester United, çarpıcı röportajın ardından Cristiano Ronaldo'nun duvar resmini Old Trafford'dan kaldırdı

Samet Çayır
09:45 GMT+3 17.11.2022
Cristiano Ronaldo Man Utd 2022-23
Old Trafford'un dışında Ronaldo'nun yer aldığı bir duvar resmi, Portekizli yıldızın Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından kaldırıldı.
  • Dev duvar resmi kaldırıldı
  • Ronaldo; kulübü, hocasını ve United'ın sahiplerini eleştirdi
  • Büyük röportaj çok fazla yankı uyandırdı

NE OLDU? Brian Robson ve David Beckham'ın da yer aldığı dev görüntü, Portekizli forvetin kulübün sahiplerini eleştirdiği ve menajer Erik Ten Hag'a "saygı duymadığını" söylediği çarpıcı röportajın ardından indirildi. Bu eylemin, Old Trafford'daki dış yenileme ile ilgili olup olmadığı henüz belli değil.

DAHA BÜYÜK RESİM: Röportaj, kulüpte şoke etkisi oluşturdu ve Manchester United şimdi, bu konu ile ilgili herhangi bir karar vermeden önce yasal yollar arıyor. Ne olursa olsun, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın sonunda Ten Hag altında büyük bir geleceği olduğunu hayal etmek zor.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Şaşırtıcı bir şekilde geçen yaz efsanevi golcünün çok fazla alıcısı yoktu ve Manchester United ile ilgili yaptığı sert açıklamalarının ardından, büyük bir kulübün ona şans vermek istemesi pek olası görünmüyor.

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