Lig Kupası - Hafta 3 16 Eyl 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, 16 Eylül 2026'da EST ile 15.00'te ve GMT ile 19.00'da başlayacak.

United, Manchester Derbisi'ndeki yıkımın ardından toparlanmayı hedefliyor

United, oldukça inişli çıkışlı sonuçlar aldı. Sezona ilk hafta Hull karşısında aldığı sürpriz 2-0'lık yenilgiyle başladı, ardından Old Trafford'da büyük ölçüde üstün oynadığı maçta Ipswich karşısında geriye düşmesine rağmen sonunda 5-2 galip geldi. Hill Dickinson Stadium'da uzatma dakikalarında Ainsley Maitland-Niles'ın attığı müthiş gol, iki kez öne geçmesine rağmen Everton ile 2-2 berabere kalıp puanları paylaşmak zorunda kalması anlamına geldi. Bruno Fernandes, bu sezon şimdiden üç gol ve bir asistle Manchester United adına parladı, ancak pazar günü United'ın Manchester City'ye 1-0 yenildiği maçta Phil Foden ile yaşadığı gerilim tartışma yarattı. İngiliz oyuncu, 23. dakikada Fernandes'e tekme savurduktan sonra kırmızı kart gördü, ancak United yine de mücadelenin dörtte üçünü bir kişi fazla oynamasına rağmen maçı kaybetti.

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Golcü Brighton, Old Trafford'da şansına güvenecek

Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, bu sezon golleriyle öne çıktı. Brighton, şu ana kadarki dört Premier League maçında 13 gol attı; iki galibiyet aldı, Stamford Bridge'deki 4-3'lük nefes kesen maçı kaybetti ve Leeds ile 1-1 berabere kaldı. Son maçta 10 kişi kalan Coventry'yi 5-0 gibi farklı bir skorla geçti; Malili yıldız Malick Yalcoue 10 numara rolünde yine etkileyici bir performans sergilerken taraftarın gözdesi Pascal Gross da iki asist yaptı.

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Muhtemel 11'ler

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Brighton (4231): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcoue, De Cuyper; Kostoulas.

Takım haberleri ve kadrolar

Michael Carrick, Carabao Cup karşılaşması öncesinde Manchester United'ın ilk 11'ini doğrulamadı ve şu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi paylaşılmadı. Güncellemelerin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Fabian Hurzeler'in Brighton kadrosuna ilişkin detaylar da şu anda mevcut değil. Old Trafford'daki maç öncesinde doğrulandıkça daha fazla takım haberi eklenecek.

Form durumu

Manchester United bu maça, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilginin oluşturduğu karışık bir tabloyla çıkıyor. Son maçında Premier League'de Everton deplasmanında 2-2 berabere kaldı; United'ın iki kez öne geçtiği düşünüldüğünde bu sonuç yenilgi gibi hissettirdi. Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik galibiyet, son dönemdeki en güçlü performansı olarak öne çıkarken, ağustos ayının başlarında Hull City'ye sahasında 2-0 kaybetmesi savunma istikrarıyla ilgili soru işaretleri doğurdu. Bu beş maçta United 11 gol attı ve 11 gol yedi.

Brighton son beş maçının ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son sonucu, Premier League'de Leeds United deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikti; ayrıca Aston Villa karşısında 4-0 ve Konferans Ligi elemelerinde Tromsoe karşısında 4-0 kazanarak hücum gücünü gösterdi. Bu süreçteki tek yenilgisi, Chelsea deplasmanında aldığı 4-3'lük mağlubiyetti. Brighton son beş maçında 12 gol attı.

İkili rekabet geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 24 Mayıs 2026'da Premier League'de Brighton'ın Amex'te Manchester United'ı 3-0 yenmesiyle oynandı. İki takım arasındaki son beş maçta Brighton, United'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda ve bir maç daha Brighton lehine sonuçlandı. United'ın bu serideki tek galibiyeti, Ekim 2025'te sahasında Premier League'de aldığı 4-2'lik galibiyet oldu.