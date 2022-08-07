Kırmızı Şeytanlar, çok daha ucuza alabilecekleri oyuncu için astronomik bir bedel ödemeyi göze alıyor.

GOAL, Manchester United'ın Bologna'nın deneyimli forveti Marko Arnautovic ile sözleşme imzalamak istediğini, ancak aynı zamanda RB Salzburg'un genç yıldızı Benjamin Sesko için de devrede olduğunu bildiriyor.

Erik ten Hag hücumda daha fazla derinlik istiyor. Bu nedenle Stoke ve West Ham'ı eski oyuncusu Arnautovic ve Sesko'yu radarına aldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın hücum hattında takviyeye ihtiyacı olduğunu Brighton'a 2-1 yenildikleri maç net bir şekilde kanıtladı.

Bruno Fernandes, Premier Lig maçında sahte 9 numara olarak oynamak zorunda kaldı.

United neden Arnautovic ve Sesko'yu istiyor?

Ten Hag, 33 yaşındaki Arnautovic'in kanatlarda veya orta sahada oynayabilen bir oyuncu olarak forvet hattına deneyim ve çok yönlülük katabileceğine inanıyor.

Yaklaşık 8 milyon Sterlin'lik bir maliyeti olan Avusturyalı oyuncu, Bologna'dan hücum hattındaki seçeneklerin artması için alınacak.

Geçen sezon 14 gol atan futbolcunun, Old Trafford'a transfer olma konusunda istekli olduğuna inanılıyor.

Ayrıca Cristiano Ronaldo, bu yaz ayrılmaya hevesli ve Anthony Martial, kulübün diğer tek kıdemli forvet oyuncusu olarak yetersiz görülüyor.

Peki ya Sesko?

United, 19 yaşındaki Sesko ile ilgilenen çok sayıda kulüp arasında yer alıyor ve transfer penceresi kapanmadan önce bir anlaşma sağlamaya çalışıyor.

Ancak Salzburg'un yaklaşık 50 milyon Sterlin (60 milyon Dolar) talep ettiği fiyat, deneyimsiz genç için çok yüksek görülüyor.

Daha önce The Athletic’te yer alan habere göre United, 16 yaşındayken Sesko’yu transfer etmek istedi, ancak genç futbolcu için "3 milyon Sterlin bile etmez" ifadesini kullandılar ve bu transferden vazgeçtiler.

19 yaşındaki oyuncu, Avusturya ekibiyle oynadığı 41 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.

Kulüp, son yıllarda kulüpten ayrılmak isteyen Odion Ighalo, Edinson Cavani ve Cristiano Ronaldo'nun transferleriyle kısa vadeli bir forvet arayışında bulunuyor.

Kırmızı Şeytanlar bu doğrultuda, 3 milyon Sterlin'e almadıkları Sesko'yu 50 milyon Sterlin'e transfer etmek istiyor.

Ten Hag, forvet ihtiyacı hakkında ne söyledi?

Hollandalı menajerin yeni bir golcü istediği bilinirken şu ifadeleri kullanmakla yetindi:

"Bu sezon öncesi dönemde belki 250 oyuncu Manchester United ile bağlantılı, ama bizim sadece 2 forvetimiz var.

"Belki üçüncüsü [Marcus] Rashford olabilir. Onu, hücum hattında oynatmayı düşündük, ama sezon öncesi sol kanatta gerçekten iyi bir dönem geçirdi.

"Ve bugün iki şansımız vardı, bu yüzden onu kanatta değerlendirmenin daha iyi bir karar olduğunu düşünüyorum."

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