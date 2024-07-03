Kırmızı Şeytanlar, 40 milyon euro karşılığında Hollandalı savunmacıyı kadrosuna katıyor.

Manchester United, Bayern Münih'ten Matthijs de Ligt'i indirimli bir ücretle transfer etmeye hazırlanıyor. Inews'e göre, United ve Bayern, savunmacının 40 milyon euro değerindeki transferi için görüşmelere devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar, Dan Ashworth'un spor direktörü olarak göreve başlamasının ardından bu transferi hızlandırabilir.

Bayern taraftarları mutsuz

United ve Bayern, savunmacının yaklaşık 40 milyon euro değerindeki indirimli bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyor. Hollandalı savunmacı, Ajax'ta birlikte çalıştığı teknik direktör Erik ten Hag ile yeniden bir araya gelecek. Ancak, bazı Bayern taraftarları bu olası transferden memnun değil ve De Ligt'in ayrılmasını engellemek için bir dilekçe imzaladı.

Hollandalı savunmacı De Ligt'in Premier Lig takımına katılmayı kabul ettiği ve bu transferle eski teknik direktörü Erik ten Hag ile yeniden bir araya geleceği belirtiliyor.

Bayern'in bazı taraftarları bu transferden memnun olmasa da, De Ligt'in satışına izin verileceği bildiriliyor. De Ligt, 2022'de Juventus'tan Bayern'e katıldı ve geçen sezon Bundesliga'da 22 maçın 16'sında forma giydi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de altı kez görev aldı.

Bayern'de gözden çıkartıldı

De Ligt, Bayern'in bu yaz satılabilir olarak belirlediği altı büyük isimden biri. Alman devleri, geçen sezonu kupa kazanmadan tamamlamalarının ardından kadrolarını yeniden yapılandırmayı planlıyor. De Ligt, Juventus'tan 2022'de Bayern'e katıldı ve geçen sezon Bundesliga'da 22 maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı.

24 yaşındaki Hollanda milli oyuncusu, şu anda Euro 2024'te mücadele ediyor, ancak turnuvada şimdiye kadar dört maçta yedek kulübesinde bekledi. United, turnuva Almanya'da sona ermeden önce De Ligt'i kadrosuna katmak için anlaşmayı tamamlayabilir.