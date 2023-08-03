Orta sahasını Mason Mount ile güçlendiren Kırmızı Şeytanlar, dünyaca ünlü bir isme daha yöneldi.

Yeni sezona kaliteli transferlerle girecek olan Manchester United, Bayern Münih’in Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka için de harekete geçti. Sky Almanya’nın aktardığı habere göre Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel’in planları arasında olmayan Goretzka da kariyerine Premier Lig’de devam etmeye sıcak bakarken, görüşmeler kısa sürede hız kazanacak.

Daha önce yaptığı açıklamada Bayern’den ayrılmak gibi bir planının olmadığını belirten Goretkza kulübü ve şehri sevdiğini söylese de Tuchel’in yeni sezon planlamasında Goretzka’ya fazla süre vermemeyi düşünmesi yıldız oyuncunun düşüncelerinin değişmesine neden oldu.

11'de Kimmich ve Laimer olacak

Tuchel’in orta sahada Joshua Kimmich ve Konrad Laimer’i düşünmesi nedeniyle bu yönde bir karar aldığı bilinirken, Manchester United da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu yaz Mason Mount’u 60 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar’ın Bayern ile sözleşmesi 2026’da sona erecek yıldız için büyük bir bonservis bedelini gözden çıkartması gerekecek. Bayern’e 2019 yılında katılan Goretzka tüm kulvarlarda forma şansı bulduğu 179 karşılaşmaya 34 gol ve 35 asist sığdırarak, üst düzey bir performans sergilemişti.