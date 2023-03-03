Manchester United2a 5,4 milyar dolar teklif eden Katarlı Şeyh Jassim'in babası, bu yatırımdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Erik ten Hag yönetiminde son dönemde toparlanan ve Premier Lig'deki şampiyonluk yarışına ortak olan Manchester United'ı satış süreci devam ederken, İngiliz devi için en ciddi tekliflerden birini veren Katarlı Şeyh Jassim'in babası futboldan hoşlanmadığını ve bu yatırımın gerekliliği konusunda soru işaretleri olduğunu söyledi.

Halk arasında HBJ'nin baş harfleriyle tanınan Şeyh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, 2007 ile 2013 yılları arasında Katar'da başbakanlık görevi yürütürken, oğlunun United için 5,4 milyar dolarlık teklifiyle ilgili sürpriz bir açıklamaya imza attı.

Bu yatırımdan hoşlanmadığını belirten Hamad, futbola yatırım gözüyle baktığını söyledi.

Futbol fanatiği olmadığının altını çizen Hamad, "Bu yatırımdan hoşlanmadım. Belkil ilerleyen yıllarda iyi bir geri dönüş sağlar ama benim uzmanlık alanım değil. Çocuklarım bazen beni çok zorlayabiliyorlar. Bu yatırım günün birinde iyi bir geri dönüş sağlarsa bunu değerlendiririm. Bu işe sadece reklam olması için giremeyiz" dedi.