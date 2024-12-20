Manchester United 85 milyon euroya aldığı yıldızını 27 milyona Chelsea’ye satıyor

Chelsea, kiralık olarak kadrosunda bulunan Jadon Sancho'nun bonservisini almayı planlıyor.

Chelsea, Avrupa Konferans Ligi grup aşamasını İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle tamamladı. Londra ekibi, altı maçta altı galibiyetle grup aşamasını mükemmel bir şekilde bitirdi ve Avrupa'da bir sonraki maçını Mart ayında oynayacak. Ancak kulüp, gelecek sezon için önemli bir transferi şimdiden tamamlamış görünüyor.

Gazeteci Simon Phillips'e göre Chelsea, yaz transfer döneminde Jadon Sancho'yu kadrosuna kalıcı olarak katmak için anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, Manchester United'dan sezon başında Chelsea'ye kiralık olarak transfer olmuştu. Stamford Bridge'deki kiralık dönemi boyunca Premier Lig'de 10 maçta iki gol ve üç asist kaydeden Sancho, Almanya'daki Borussia Dortmund yıllarındaki etkileyici formuna geri dönme sinyalleri verdi.

Chelsea'nin yaz transfer döneminde Sancho'yu 23 milyon sterlinlik bir bonservis bedeliyle kalıcı olarak kadrosuna katma opsiyonunu kullanacağı belirtildi. Sancho'nun, çocukluğundan beri desteklediği kulüpte forma giymekten dolayı çok mutlu olduğu ifade ediliyor.

Manchester United'daki zorlu dönem

Sancho, Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı sorunların ardından kulüpte gözden düşmüştü. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Borussia Dortmund'a kiralanan oyuncu, yaz transfer döneminde Chelsea'ye katılarak kariyerine yeni bir başlangıç yaptı.

Chelsea, Sancho'nun potansiyelini yeniden kazanma sürecindeki gelişiminden memnun. Kulübün Sancho ile anlaşmaya vardığı ve yaz transfer döneminde transferi tamamlayacağı bildiriliyor.