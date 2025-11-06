Manchester United 85 milyon euroya aldığı oyuncuyu bedelsiz bırakmaya hazır

Manchester United, 2021 yılında 73 milyon sterlin (yaklaşık 85 milyon euro) karşılığında kadrosuna kattığı Jadon Sancho’nun sözleşmesini uzatmama kararı aldı. İngiliz kanat oyuncusu, kulüpte geçirdiği dört buçuk yıl boyunca beklentilerin çok uzağında kaldı.

Sancho, Manchester United formasıyla 83 resmi maça çıktı ancak istikrarsız performansı nedeniyle üç kez kiralık olarak gönderildi. Yaz aylarında Aston Villa’ya kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig’de henüz süre alamadı. Tüm kulvarlarda yalnızca altı maça çıkan Sancho, bu süreçte etkisiz bir performans sergiledi.

TalkSPORT’un haberine göre Manchester United yönetimi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmayacak.

Böylece İngiliz kulübü, Sancho’nun gelecek yaz bedelsiz olarak ayrılmasına izin verecek. Haberde, kulübün haftalık 200 bin sterlinlik maaşı bir yıl daha ödemek istemediği ve oyuncunun sözleşmesini feshederek zararını “tamamen kesmeye” hazır olduğu belirtildi.

Kırmızı Şeytanlar’ın başında bulunan Ruben Amorim, son haftalarda Premier Lig’de alınan sonuçlarla takımın ivmesini yukarı taşımayı başardı. United, son dört lig maçında 10 puan topladı ve lider Liverpool’un yalnızca bir puan gerisinde yer alıyor.

Ocak ayı hareketli geçebilir

Yine de Amorim’in elindeki kadroyu güçlendirmek için Ocak ayında yeni transferlerin yapılması gündemde. Özellikle hücum hattında yaşanan verimsizlik, yeni bir forvet takviyesini öncelikli hale getirmiş durumda. Yaz döneminde RB Leipzig’den 64 milyon sterlin karşılığında alınan Benjamin Šeško da şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Bu arada, Real Madrid forması giyen Brezilyalı genç forvet Endrick’in adı da kısa süreliğine Manchester United’la anıldı. Ancak transfer uzmanı Fabrizio Romano, iddiaları yalanlayarak, “Endrick’in Manchester United’a gitmesi söz konusu değil. O, Real Madrid’de rekabet etmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış durumda. Şu anda en olası senaryo, kiralık olarak Olympique Lyon’a gitmesi” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte Sancho’nun geleceği yeniden belirsizliğe sürüklenmiş durumda. İngiliz futbolcunun Premier Lig dışına çıkması beklenirken, Almanya ve İtalya’dan birkaç kulübün durumu yakından takip ettiği bildiriliyor.