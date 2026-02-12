Manchester United 70 milyon euroluk yıldızın transferinde rakiplerinin önüne geçti

Manchester United, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, Everton forması giyen Iliman Ndiaye transferinde “en güçlü aday” konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz yaz hücum hattını yenileyen Manchester United, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Senne Lammens gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Bu hamleler, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi yarışında önemli katkı sağladı. Ancak kulübün Premier League şampiyonluğu hedefi doğrultusunda daha fazla takviyeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Ndiaye için ciddi rekabet

TEAMtalk’ın haberine göre Manchester United, 70 milyon euro bonservis bedeli biçilen Ndiaye için güçlü bir ilgi gösteriyor. Ancak transferde yalnız değiller.

Arsenal’in de hücum hattına derinlik katmak amacıyla oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilirken, Chelsea ve Tottenham da yarışta yer alıyor. Ndiaye’nin sürati ve geçiş oyunundaki etkinliği, özellikle Tottenham’ın dikkatini çekmiş durumda.

Manchester United’ın ise transferde INEOS destekli yönetim yapısıyla avantajlı konumda olduğu ve görüşmelerde “ön sırada” bulunduğu ifade ediliyor.

Orta sahada büyük değişim

United’ın öncelikli hedeflerinden biri de orta sahayı yeniden yapılandırmak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Casemiro’nun ayrılması beklenirken, Bruno Fernandes ve Manuel Ugarte’nin de transfer iddiaları gündemde.

Bu nedenle hem merkez orta saha hem de hücum hattına takviye planlanıyor.

Öte yandan savunma hattında önemli bir gelişme yaşanabilir. 32 yaşındaki stoper Harry Maguire’ın yeni sözleşme için “yeşil ışık” yaktığı öne sürüldü.

Haberlere göre Maguire, Manchester United’da kalmak adına maaşında ciddi bir indirimi kabul etmeye hazır. Kulüp yönetimi de deneyimli savunmacının soyunma odasındaki liderliği ve tecrübesini değerli görüyor.

Taraflar arasında önemli bir ilerleme kaydedildiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor.

Manchester United, bir yandan genç ve dinamik isimlerle kadroyu güçlendirmeyi planlarken, diğer yandan tecrübeli oyuncularını da takımda tutarak denge sağlamayı hedefliyor.