Manchester United 45 milyon euroluk golcüyü bedavaya kadroya katmaya hazırlanıyor

Jonathan David, Lille'den ayrıldıktan sonra Manchester United'a imza atabilir.

Manchester United, bu yaz önemli bir fırsatla karşı karşıya. Lille'deki başarılı beş yılının ardından sözleşmesi sona eren Kanadalı golcü Jonathan David, bonservissiz olarak transfer edilebilecek. 24 yaşındaki futbolcunun adı birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alırken, United da bu yarışta önemli bir konumda bulunuyor.

David, Ligue 1’deki son sezonunda çıktığı 44 maçta 25 gol, 12 asistle toplamda 37 gole doğrudan katkı verdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Liverpool, Juventus ve Borussia Dortmund gibi güçlü rakiplere karşı kaydettiği yedi gol, onun elit seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Lille kariyerine nokta koyan David, Stade Reims karşısında takımının 2-1’lik galibiyetinde forma giydi ve 232. kez kulüp formasını giyerek vedasını gerçekleştirdi. 2020'de Gent’ten transfer edilen yıldız oyuncu, Fransız ekibinde toplamda 109 gol kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı.

David’in adı uzun süredir Barcelona, Inter, Liverpool, Newcastle United ve Manchester United gibi kulüplerle anılıyordu. Ancak Manchester United’ın, Şampiyonlar Ligi bileti alma ihtimali nedeniyle transferde avantajlı bir konumda olduğu öne sürülüyor.

Şampiyonlar Ligi belirleyici olabilir

Manchester temsilcisi ayrıca Ipswich Town’dan Liam Delap’ı da gündemine almış durumda. 21 yaşındaki İngiliz forvetin sözleşmesindeki 30 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi aktif hale geldi. Delap, ilk Premier Lig sezonunda 12 golle dikkat çekerken, tecrübe açısından David’in gerisinde kalıyor.

Jonathan David ise hâlihazırda beş sezondur Ligue 1’de oynuyor ve 2022 Dünya Kupası'nda da Kanada formasını giydi. 2024 yılını 47 gol katkısıyla tamamlayan David, Avrupa’nın beş büyük liginde Mohamed Salah (52), Harry Kane (50) ve Kylian Mbappe'nin (49) ardından dördüncü sıraya yerleşti.

Eğer Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham’ı mağlup ederse Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edecek ve bu durum, David gibi yıldızları transfer etmek için önemli bir koz olacak. Böylece, yüksek maaş taleplerine rağmen bonservis bedeli gerektirmeyen David transferi, kulüp için finansal olarak da cazip hale gelecek.

Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde yeni bir yapılanmaya giderken, Jonathan David gibi tecrübeli ve skorer bir oyuncu kadroya katılırsa, gelecek sezon Premier Lig ve Avrupa'da daha iddialı bir performans sergileyebilir.