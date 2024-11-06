Manchester United 22 yaşındaki "canavar" ile sözleşme imzalamak için üçüncü denemeye hazırlanıyor

Manchester United, Everton’ın genç savunmacısı Jarrad Branthwaite’i kadrosuna katmak için üçüncü kez girişimde bulunmaya hazırlanıyor. TalkSPORT'un haberine göre, Kırmızı Şeytanlar yaz transfer döneminde 22 yaşındaki yetenekli oyuncu için iki teklif sunmuş, ancak Everton her iki teklifi de geri çevirmişti.

United, Branthwaite’in transferi gerçekleşmeyince yaz döneminde savunma hattına Leny Yoro ve Matthijs de Ligt'i eklemişti. Ancak, Yoro'nun sakatlık problemleri nedeniyle henüz beklenen katkıyı sağlayamaması, United’ı savunma rotasyonunu güçlendirme düşüncesine itti.

United’ın yeni teknik direktörü olması beklenen Ruben Amorim, Branthwaite transferinde etkili bir rol oynayabilir. TalkSPORT'a göre, futbol direktörü Dan Ashworth, İngiliz savunmacının Amorim’in üçlü savunma sistemine uygun bir oyuncu olduğuna inanıyor.

Canavar benzetmesi

Branthwaite, güçlü fiziği ve yetenekleriyle dikkat çeken bir savunmacı. Ian Wright’ın daha önce “canavar” olarak nitelendirdiği Branthwaite, United’ın sağlam bir savunma derinliği oluşturma isteğine önemli bir katkı sağlayabilir. Özellikle Yoro’nun sakatlığı ve Lisandro Martinez’in uzun süreli sakatlık sorunları düşünüldüğünde, United savunmada alternatif bir isme ihtiyaç duyabilir.

Ancak, United'ın kadrosundaki başka önemli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmalı. Özellikle hücum hattında Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee ve Alejandro Garnacho’nun beklentilerin altında kalması, United’ın forvet hattında daha fazla güçlenme gerekliliğini gündeme getiriyor.

Branthwaite’in transferi Everton’ın önceki teklifleri reddetmesi göz önüne alındığında oldukça maliyetli olabilir. Bu transfer, United’ın kaynaklarını savunmaya harcayarak, hücum hattında gerekli değişiklikleri yapma olasılığını azaltabilir.