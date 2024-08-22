Manchester United, 16 yaşındaki Jim Thwaites'i Brighton maçı öncesi A takımı antrenmanına dahil etti

Manchester United'ın 16 yaşındaki genç yeteneği Jim Thwaites, Brighton maçı öncesi A takımı antrenmanına dahil edildi.

Manchester United, 16 yaşındaki Jim Thwaites'i A takımı antrenmanına dahil etti. Genç yetenek, Çarşamba günü Carrington'da yapılan antrenmanda yer aldı ve bu, onun yaşı göz önüne alındığında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Thwaites, kulübün yaş gruplarındaki en önde gelen yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve geçen sezon hem U16 hem de U18 seviyelerinde Yılın Golü ödülünü kazanmıştı.

Thwaites'in U18 takımı için attığı gol, özellikle önemliydi çünkü Derby karşısında uzatma dakikalarında eşitliği sağladı. Bu gol, U18 takımının ligdeki yenilmezlik serisinin devam etmesini sağladı.

United U18 takımı, sezon boyunca sadece iki mağlubiyet aldı ve ligi altı puan farkla Manchester City'nin önünde tamamlayarak şampiyon oldu.

Profesyonel olmak için gün sayıyor

Thwaites, geçen sezon çoğunlukla U16 takımında oynadı, ancak U18 takımıyla dokuz maça çıktı ve U21 takımı için iki kez yedekten oyuna girdi. Bu sezon, Adam Lawrence'ın U18 takımında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor ve A takımla antrenmana katılma fırsatı, onun gösterdiği ilerlemenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

United, Thwaites ile profesyonel sözleşme imzalamak için genç yıldız adayının 17 yaşına girmesini beklemek zorunda olan Manchester United, Temmuz ayında 10 genç oyuncuya umut vaat eden genç oyunculara verilen ve profesyonel sözleşme teklif edilme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilen ilk yıl bursu verdi ve Thwaites de bu oyuncular arasında yer aldı.