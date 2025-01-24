Manchester United 101 milyon euroya aldığı oyuncuyu neredeyse bedavaya elden çıkartıyor!

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Antony’nin yerine bir oyuncu bulma sürecini hızlandırdı. 24 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında Ajax'tan 101 milyon euroya transfer olmasının ardından bekleneni veremedi. Bu sezon Premier Lig'de sadece sekiz maça çıkan Antony, hiçbirinde ilk 11'de yer almadı.

Antony’nin Premier Lig 2024-25 İstatistikleri

Maç Sayısı (Başlangıç): 8 (0)

8 (0) Gol: 0

0 Asist: 0

0 Dokunuşlar: 13.6

13.6 Anahtar Paslar: 0.4

0.4 Başarılı Ortalar: %60 (0.4)

%60 (0.4) Başarılı Driblingler: %40 (0.5)

%40 (0.5) Kazanılan İkili Mücadeleler: %56 (1.9)

United fiyatının yükselmesini bekliyor

Romano, "Antony, bu gece Sevilla'ya giderek Real Betis'e katılmak için yolculuk yapacak. Evraklar onaylandı ve transfer sezon sonuna kadar geçerli olacak. Bu anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor" dedi.

Manchester United, Antony'nin İspanya'da sergileyeceği performansla yaz transfer döneminde daha iyi bir satış değeri elde etmeyi umuyor. Ancak, Antony'nin 101 milyon euroluk transfer bedeline yakın bir miktarın gelmesi beklenmiyor.

United, Antony’nin yerini doldurmak için Lecce'nin Danimarkalı kanat oyuncusu Patrick Dorgu'yu transfer listesine aldı. Ancak, Dorgu’nun transferi için Lecce ile olan görüşmelerde 8 milyon sterlinlik bir fark bulunuyor.

Antony, Betis'teki performansıyla kariyerini yeniden canlandırma ve United’ın planlarında yer almayan geleceğini şekillendirme fırsatı yakalayacak.