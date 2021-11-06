Manchester City menajeri Pep Guardiola: Cristiano Ronaldo, 75 yaşına geldiğinde bile gol atacak

Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo'nun 75 yaşında bile gol atmaya devam edeceğini söyledi. Manchester City menajeri, Portekizli yıldızın geçtiğimiz yaz döneminde neredeyse Etihad'a gelebileceğine de değindi.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester United'a transfer oldu ve 10 yılın ardından kulübe tekrar katıldı. Portekizli yıldız, bu hafta sonu oynayacakları Manchester City maçında takımının en büyük kozu olacak.

Portekizli süperstar, 36 yaşında olmasına rağmen Manchester United için hala çok önemli goller atıyor ve oldukça formda görünüyor.

Guardiola ne dedi?

Pep Guardiol Cristiano Ronaldo'yla ilgili Sky Sports'a verdiği demeçte, "Ronaldo, hayatı boyunca gol atacak. O, 75 yaşına gelse bile gol atmaya devam edecek. Futboldan emekli olduktan sonra barbekülerde futbol oynayacak ve orada da gol atmayı sürdürecek.

"Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi adamların yaptıkları şeyler inanılmaz. Onlar, çok önemli işler yapıyorlar ve takımları adına hayati goller atıyorlar. Takımlarının kazanabilmeleri için her şeyi yapıyorlar.

"Cristiano Ronaldo'nun, Premier Lig'e tekrar dönmesi çok iyi oldu. Cristiano, Manchester United'a ait. Ronaldo ve Manchester United arasında iyi bir uyum var. Geçmişte de bu uyum vardı ve bu birlikteliğin, gelecekte de devam edip etmeyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Manchester City'e yakın mıydı?

Cristiano Ronaldo'nun, Juventus'tan ayrıldığı netleştiğinde çıkan haberler; onun, Manchester City'e transfer olacağı yönündeydi.

Transfer döneminin son günlerinde, Ronaldo ve Manchester City arasındaki anlaşmanın neredeyse bittiği söyleniyordu. Bu dönemde Manchester United da devreye girince, Cristiano Ronaldo ile anlaştı ve Portekizli yıldız, yeniden eski takımına transfer oldu.

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, eski takım arkadaşı ve yeni oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun Manchester City formasını giyebileceğini hayal bile edemediğini söylemişti.

Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo'nun transfer döneminin son günlerinde Manchester City'e gerçekten yakın olup olmadığı sorusuna çekingen davrandı.

İspanyol menajer soruyu şu şekilde cevapladı: "Bu durumu Ronaldo ve Solskjaer'e sormalısınız. Ole, onun Manchester City'de olabileceğini hayal bile edemediğini söylemişti. Şu anda, onlar Manchester United'da birlikte olmaktan dolayı mutlu mu değil mi? Onlara sormalısın. Önemli olan onların mutlu olması."

Cristiano Ronaldo'nun bu sezonki performansı

Ronaldo, İngiltere'ye döndüğünden beri 11 maçta 9 gol attı ve 36 yaşında olmasına rağmen Manchester United'ın en önemli oyuncularından birisi oldu. Portekizli yıldız, yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 5 gol atan Cristiano Ronaldo, İtalya'da oynadıkları Atalanta maçında 2 gol atarak takımını yenilmekten son anlarda kurtardı.

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