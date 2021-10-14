Manchester City'nin yıldızının ayağı kırıldı

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada sakatlığın milli takım kampında yaşandığı açıklandı.

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, İspanyol hücum oyuncusu Ferran Torres'in sağ ayağındaki bir kemiğinin kırıldığını açıkladı. Torres'in yaşanan bu gelişmenin ardından ülkesinin önümüzdeki ay Yunanistan ve İsveç ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında forma giyememesi bekleniyor.

City'den yapılan açıklamada kırığın oldukça küçük olduğu ve oyuncunun İspanya Milli Takımı kampındayken gerçekleştiği belirtildi. Torres geçtiğimiz hafta ülkesinin EURO 2020'nin şampiyonu İtalya'yı 2-1 yendiği 90 dakikada attığı iki golle takımını Uluslar Ligi finalinde Fransa'nın rakibi yapan isim olmuştu.

Vazgeçilmez oldu

Torres'in sahalara dönüş tarihine ilişkin net bir bilgi vermeyen Manchester City oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 24 maçta şans bulan ve yedi gol atan 21 yaşındaki oyuncu bu sezona da oldukça iyi başlamış ve dört Premier Lig maçına iki gol ve bir asist sığdırmayı başarmıştı.

Valencia altyapısında yetişen Torres, Pep Guardiola'nın takımına 2020-2021 sezonu başında 23 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. EURO 2020'de İspanya Milli Takımı'nın formasını da giyen Torres altı karşılaşmada oynamış ve genç yaşına rağmen teknik direktör Luis Enrique'nin vazgeçilmelerinden biri olmuştu.

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