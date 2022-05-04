Manchester City'nin orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus’un takımı daha iyi hale getirdiği için City’de uzun bir süre kulüpte kalmasını istiyor.

Jesus, transfer spekülasyonlarının ortasında bulunuyor ve yakın zamanda Arsenal’a gidebileceği konuşuluyor.

Ancak, son üç maçındaki altı gol ile kalitesini gösterdi ve De Bruyne, forvetle beraber oynamaya devam etmek istiyor.

De Bruyne, Jesus hakkında ne dedi?

Belçikalı oyuncu gazetecilere verdiği demeçte, “Jesus buraya geldiğinden beri onunla iyi bir ilişkim oldu, birbirimizle çok iyi anlaştık" dedi. "Çok fazla enerjiyle oynuyor, her zaman orada ve takıma yardım ediyor.

"Kalitesinden hiç şüphem yok ve hala çok genç. Umarım bu takımda birçok kez beraber oynayabiliriz, çünkü her şeyi daha iyi hale getirdiğini düşünüyorum."

De Bruyne neden Watford'a karşı penaltı kullanmadı?

Jesus, Watford'a karşı hat-trick yaparken De Bruyne onun penaltı kullanmasına izin verdi.

Brezilyalı, sadece birkaç dakika sonra dördüncü golünü atmadan önce kariyerindeki ilk üç gollü Premier Lig performansını elde etmeyi başardı.

De Bruyne, "O an umurumda değildi, o anda onun için doğru karar olduğunu düşündüm ve Gabi'ye 'Alabilirsin, sana güvenim tam' dedim" dedim.

"Onun için önemli, benim için ise o penaltıyı atıp atmamak çok da hayati değildi.” "Bu bir gol ya da her neyse, ama ulaşmak istediğim şeyde beni daha ileriye götüren bir şey değil.

"Ancak hat-trick yapması bir forvet için özel ve önemli, bu yüzden ona bunu vermenin iyi bir an olduğunu düşündüm ve harika oynuyordu, gol atabileceğine güvenim tamdı. Bunun yanında, o inanılmazdı ve iyi bir performans gösterdi” dedi.

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Manchester City, Arjantinli forvet Julian Alvarez’i önümüzdeki sezon için kadrosuna dahil edecek.

Öte yandan, Erling Haaland ile en ciddi şekilde ilgilenen takımların başında geliyor ve Norveçli’nin İngiltere’ye gelmesi pek de sürpriz olmayacak.

Bu gelişmeler, Jesus’un 2022-23'teki durumunu belirsiz yaparken başka bir yere gidip daha fazla önemli roller almak istediği yönündeki spekülasyonları güçlendiriyor.

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