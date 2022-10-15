Manchester City orta sahası De Bruyne, Mikel Arteta'nın Arsenal'deki başarısına şaşırmadığını söyledi.

Arsenal, Premier Lig'in zirvesinde

Arteta'nın takımı bu sezon gelişiyor

De Bruyne, Arteta'nın hırsı hakkında her şeyi biliyor

NE OLDU? İspanyol, City'deki teknik heyetin bir parçası olarak üç yıl geçirdikten sonra Arsenal patronu oldu. Londra ekibi, bu sezona Premier Lig'in zirvesinde harika bir başlangıç yaptı.

NE SÖYLENDİ? Arsenal'in Arteta yönetiminde başarılı olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda De Bruyne, Sky Sports'a şunları söyledi:

"Hayır, pek şaşırmadım. Açıkçası oyun tarzımızla pek çok benzerlik görüyorum ama bu her zaman onun tarzı oldu. Oynamayı bıraktığında buraya geldi ve burası bence onun için iyi bir okuldu. Açıkçası harika yıllarımız oldu. Mikel'in başlangıçtan ayrıldığı zamana kadar bir evrim geçirdiğin gördüm. Başlangıçta uyum sağlıyordu ama sonra daha da büyüdü. Ayrıca çok hırsı olduğunu gördük ve bir fırsat geldiğinde bunu kullandı.

"Arsenal'de iyi zaman geçirdiğini görmek güzel. İşler iyi gittiği için onun adına mutluyum. Gerçekten çok ama çok iyi futbol oynuyorlar. Umarım bize karşı yeterince iyi olmazlar."

BÜYÜK RESİM: Arteta'nın ekibi, De Bruyne'nin takımının bir puan önünde. Pep Guardiola da bu ay, eski yardımcısının takımının şu anda kendilerinden daha iyi futbol oynadığını itiraf etti: "Bir şeyi unutamayız bayanlar baylar, bizden daha iyi olan bir takım var. Bu bir gerçek. Gerçekten Arsenal şu ana kadar bizden daha iyiydi."

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BİLİYOR MUYDUN? Arsenal, daha önce 2007-08, 2004-05 ve 1947-48 sezonlarında ligde oynadığı ilk dokuz lig maçının sekizini kazanmıştı.

ARSENAL'İ NE BEKLİYOR? Kuzey Londra ekibi pazar günü Elland Road'da Leeds'i yenerek ligin zirvesindeki yerini korumayı umuyor.