Türk asıllı Alman orta saha, ana vatanındaki doğal afete duyarsız kalmadı ve depremzedelere yardım etti.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilde yıkıcı etki bırakan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ülkede forma giyen oyuncuların yanı sıra yurt dışında forma giyen Türk veya Türk asıllı yabancı oyuncular da bir bir desteklerini açıklıyor.

İlkay Gündoğan ne yardımı yaptı?

Bild'de yer alan habere göre İlkay, eşi Sara Gündoğan ile birlikte deprem bölgesine iki tır dolusu ekmek bağışladı. Balıkesir'den gıda hizmeti sağlayıcısı bir firma ile anlaşma sağlayan orta saha, içinde birçok ürünün bulunduğu malzemeleri deprem bölgesine gönderdi.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

Manchester City yıldızı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ailem ve ben olaylarla çok meşguldük. Düşüncelerimiz artık kriz bölgelerindeki insanlarla.

"Şimdi hepimizin bir arada kalması çok önemli. İnsanlar bizim yardımımıza güveniyor."