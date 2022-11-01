Pep Guardiola, Norveçli yıldızı çarşamba gecesiUEFA Şampiyonlar Ligi'nde riske atmayacak.

Ayağında sorun yaşayan forvet, sakatlandı

Leicester City maçını kaçırdı

Fulham maçında geri dönebilir

NE OLDU? Son Premier Lig şampiyonu, cumartesi günü Fulham'a ev sahipliği yaparken Premier Lig'e geri dönecek. Ayağından sakatlanan ve hafta içinde oynaması beklenmeyen Erling Haaland ise bu maçta sahada olabilir.

NE SÖYLENDİ? Pep Guardiola, çarşamba günü City'nin Sevilla ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Haaland'ın durumu hakkında şu güncellemeyi yaptı:

"Daha iyi hissediyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi ile karşılaştırıldığında, her gün daha iyi hissediyor. Ancak yine de yüzde yüz hazır değil. Risk almak istemiyoruz. Umarım onu Fulham'a oynatabiliriz."

BÜYÜK RESİM: Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Borussia Dortmund ile mücadele ederken ayağına bir darbe aldı ve hafta sonu City'nin, Leicester'ı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyemedi.

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MANCHESTER CITY'İ NE BEKLİYOR? Haaland, bu sezon City için büyük bir güç oldu ve tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 22 gol kaydetti.

Onun yokluğu, Julian Alvarez'in kendisini kanıtlaması için bir fırsat yakaladığı anlamına geliyor.