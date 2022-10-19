Norveçli yıldızın babası, Haaland'ın kendisini tüm büyük liglerde kanıtlamak istediğini söyledi.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, kısa bir süre içerisinde dünya futbolunun zirvesine çıktı ve bir aksilik olmazsa buralarda kalıcı olacak gibi görünüyor.

Norveçli yıldızın Manchester City ile beş yıllık sözleşmesi var ve şu anlık gelecekte hangi takıma gideceği gündemde değil.

Ancak buna rağmen santrforun babası Alf-Inge Haaland, oğlunun City'de fazla kalmayacağını düşünüyor.

Ne söylendi?

Haaland: The Big Decision belgeselinde konuşan baba Haaland, konuyla ilgili şunları söyledi

"Bence Erling, yeteneklerini tüm liglerde kanıtlamak istiyor. Manchester City'de en fazla 3-4 yıl kalabilir. Ondan sonra İspanya, İtalya ve Fransa'ya gidebilir."

Erling Haaland'ın 2022-23 performansı

City'e büyük beklentilerle gelen Haaland, şu ana kadar bu beklentileri karşılaşamayı fazlasıyla başardı.

Bu sezon City formasıyla 14 maça çıkan yıldız futbolcu, 20 kez fileleri havalandırdı. Haaland, ayrıca üç de asist yaptı.

Erling Haaland'ı ne bekliyor?

Manchester City, Liverpool mağlubiyetinin ardından 22 Ekim Cumartesi günü Brighton ile karşı karşıya gelecek.

City, daha sonra 25 Ekim Salı akşamı Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek ve Haaland, eski takımına karşı duygusal bir akşam geçirecek.