Erling Haaland, Manchester City'de çarpıcı bir etki yaptı. Bir başka Premier Lig ekibi Everton ise onu kaçırdı.

Everton, forvet oyuncusuna göz kırptı

Genç yıldızla sözleşme imzalama şansını kaçırdı

Şimdi onun parıltısını uzaktan izliyorlar

NE OLDU? Üretken Norveçli forvet, yazın 51 milyon sterlin'e Borussia Dortmund'dan Premier Lig şampiyonu Manchester City'e transfer gerçekleştirdi. Haaland 16 maçta 22 gole ulaştı ve Goodison Park'takiler, Avrupa sahnesine çıkıp küresel bir süperstar olmadan önce Haaland'ı transfer etme şansına sahipti.

NE SÖYLENDİ? Eski Everton oyuncusu ve teknik direktörü Duncan Ferguson, No Tippy Tappy Football podcast'ine şunları söyledi:

"Tanrım, Erling Haaland ne kadar olağanüstü bir oyuncu! İnanılmaz olacak, değil mi? Ama inanın ya da inanmayın, Everton'daydı. Babası onu Everton'a getirmişti. Ancak onunla sözleşme imzalamadılar.

"Yaklaşık 15 ya da 16 yaşlarında getirildi ve o sırada oynadığı takım olan Bryne, onun için birkaç milyon sterlin istemişti. Fakat Everton onu satın almadı. Everton, o zaman onlar için doğru bir transfer olduğunu düşünmüyordu."

BÜYÜK RESİM: Haaland, Byrne takımından ayıldıktan sonra Mole ve Red Bull Salzburg'da forma giydi. Norveçli yıldız daha sonra Dortmund ile iki buçuk sezonda 86 gol kaydetti.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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HAALAND'I NE BEKLİYOR? Haaland şu anda ayağından bir sakatlık yaşıyor, bu da onu yerel ve kıtasal maçlardan uzak tutuyor. Ancak bu sakatlığım onu uzun süre sahalardan uzak tutması beklenmiyor.