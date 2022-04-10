Liverpool ve Manchester City’nin eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Pep Guardiola'yı çevreleyen "aldatmacayı" gerçekten anlamadığını iddia etti.

Alman eski futbolcu; Jurgen Klopp, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti'nin onun gözünde daha başarılı teknik direktörler olduğunu belirtiyor.

Etihad Stadyumu'ndaki Katalan teknik direktör, bulunduğu her yerde İspanya, Almanya ve İngiltere'de ulusal şampiyonluklar elde etti.

Barcelona’da ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

City'de her yıl büyük kupalar kazandı ve bu sezon üç kupa peşinde koşmaya devam ediyor, ancak Hamman, 51 yaşındaki menajerin dünya futbolundaki itibarının o kadar da iyi olmadığını düşünüyor.

Ve Klopp, Ancelotti ve Mourinho’yu İspanyol hocanın önünde görüyor.

Ne söylendi?

Hamann, Daily Mail'e verdiği demeçte şampiyonluk peşinde koşan City ve Liverpool arasındaki zorlu Premier Lig maçı öncesinde şunları söyledi:

"Guardiola'dan daha başarılı olduğunu düşündüğüm şu anda üç menajer var. Guardiola, en iyi 3 menajerden birisi bile değil

"Ve onu çevreleyen yanılsamayı hala gerçekten anlamıyorum.

"Jose Mourinho dört farklı ülkede lig şampiyonluğu ve iki kulüple Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken Carlo Ancelotti'nin rekoru gerçekten rakipsiz…

“Ve Real Madrid ile La Liga'yı kazanırsa rekorunu daha iyi bir seviyeye taşıyacak.

"Benim için Jurgen Klopp’un Liverpool'da sahip olduğu bütçeyle elde ettiği başarı da çok iyi.

“O, gerçekten istisnai bir menajer. Onun en büyük yeteneği, Guardiola'nın aynı şekilde sahip olmadığı bir yetenek olan oyuncuları takımına en uygun şekilde entegre edebilmek.

"Klopp, geçen sezon Diogo Jota'yı kadrosuna kattığında herkes onun takıma girip girmeyeceğini merak ediyordu, ama o hemen dahil oldu.

“Bu sene, Luis Diaz ile de durum tamamen aynıydı.

"Aslında, Diaz'ın durumunu Jack Grealish ile karşılaştırın ve bu, menajerler arasındaki farkı göstermenin en iyi yolu olabilir.

“Oyuncuların Premier Lig'e geldiğini gördük ve alışmak için genellikle altı ila sekiz haftaya ihtiyacınız var, çünkü bu eşsiz bir oyun. Diaz geldi ve tarz ona uyduğu için hemen iyi bir performans gösterdi.

"Diğer tarafa bak, üç katına mal olan, ancak herhangi bir etki yaratmak için mücadele eden Grealish var. O, 100 milyon sterlinlik bir oyuncu, ama hala tam olarak takıma entegre değil.

"Fantastik şeyler yapıp büyük yatırımlar oluşturan, harika şeyler ortaya çıkaran stadyumun çevresini değiştiren eski kulübüm City'de oynamazdım.

"Liverpool oyuncularının menajerleri hakkında konuşma şekli, onun için tuğla duvarlardan geçerler. City oyuncularının aynı şeyi yapacağından emin değilim."

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Guardiola, Barcelona'da UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte üç La Liga şampiyonluğu, iki Copas del Rey ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Bayern Münih'te üç Bundesliga şampiyonluğu elde ederken aynı zamanda Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası zaferinin tadını çıkardı.

City, onu 2016 yazında patronu olarak atadı ve 2023'e kadar sözleşmesi olan İspanyol hocayla üç kez Premier Lig, bir kez FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.

Guardiola'nın toplamda 31 kupası var ve o, kazandığı kupalarla Mourinho, Klopp ve Ancelotti'nin üzerinde yer alıyor.

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