Ronaldinho, Barcelona'nın bu sezon La Liga şampiyonluğu için Real Madrid’in önüne geçebileceğine dair olan inancını dile getirdi.

Barcelona, ekim ayında görevden alınan Ronald Koeman yönetiminde kötü bir başlangıç ​​yaptıktan sonra, sonraki ay yerine kulüp efsanesi Xavi’yi getirdi.

Xavi, kulübün kaybolan kimliğini geri getirme niyetini özetledi ve ocak ayındaki bazı iyi transferlerin yardımıyla, Barcelona’yı yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi potasına yükseltti.

Ne söylendi?

Barcelona, kış döneminde Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves ve Adama Traore ile sözleşme imzaladı.

Dört yeni futbolcu da Barcelona’ya verdikleri katkılarla lider Madrid ile puan farkının kapatılmasını sağladı.

20 Mart'ta Barcelona, Real Madrid’e karşı 4-0'lık bir "El Clasico" galibiyeti alırken ne kadar geliştiklerini herkese gösterdi.

Bunun üzerine, birçok Barcelona taraftarının kulüplerine olan inancı artmaya başladı.

İspanyol ekibin efsane oyuncularından Ronaldinho'nun da eski takımına olan güveni arttı.

Brezilyalı eski futbolcu, Barcelona’nın La Liga’yı şampiyon tamamlayabileceğine hala inanıyor.

2003-2008 yılları arasında Camp Nou'da iki lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazanan Brezilyalı eski yıldız, Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte şunları söyledi:

"Barcelona'nın yeniden iyi oynamasından dolayı heyecanlıyız ve bence her şey mümkün.

"Bir taraftar olarak işlerin iyi gitmesini umuyorum ve Barcelona'nın Real Madrid'i geçip şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Geri dönüş olabilir."

"Xavi, bize umut verdi"

Ronaldinho, eski takım arkadaşı Xavi’ye övgülerde bulunmayı da ihmal etmedi.

“Xavi geri döndü ve bize umut verdi" dedi. "Arkadaşım ve eski takım arkadaşım olarak bu, insanları ve beni heyecanlandırıyor.

"Oynadığında, zaten bir futbolcu olarak oyun hakkında bir vizyonu vardı.

"Oyunu yönetti ve ben de bunu menajerliğinde çok iyi görüyorum, çünkü Barcelona maçlarını tekrar izlememizi sağlıyor.”

Barcelona, Madrid'i yakalayabilecek mi?

Barcelona, son 14 La Liga maçında yenilmedi ve son maçında Sevilla'yı 1-0 mağlup ederek averaj farkı sıralamasında geçici de olsa ikinci sıraya yükseldi.

Sevilla, cuma günü Granada'yı mağlup ettikten sonra 60 puanla ikinciliğe geri dönerken Madrid ise son maçında Getafe'yi 2-0 yenerek 12 puan farkla zirveye iyice yerleşti.

Barcelona, pazar günü Levante ile karşılaşacak ve önlerindeki iki maçı kazanmaları halinde Madrid ile puan farkını 9’a indirebilecek.

Ancak, bundan sonra oynayacak sadece yedi maçı kalacak.

Daha fazlası için:

PSG'nin yıldızı Neymar'dan Kylian Mbappe ve Lionel Messi'ye gönderme: "Bizim için utanç verici bir durum"