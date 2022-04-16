Sergio Agüero, Disney Plus ve ESPN ile işbirliği yaptığını belirtirken futbolu bıraktıktan sonra ilk kez farklı bir deneyimin içerisine girmeye hazırlanıyor.

Manchester City ve Arjantin Milli Takımı’nın eski forvet oyuncusu geçen yıl aralık ayında futbolu bıraktı ve o zamandan beri forma giymiyor.

Ancak Disney+ ve Star+ yayın platformlarına katkıda bulunarak yeni bir aşamaya girmeye hazırlanıyor ve projelerine devam ediyor.

Futbol hayatında, kariyerine ne denli bağlı olduğunun altını çizen Arjantinli eski forvet, hayatında yeni kapılar açmak amacında.

İşbirliği anlaşması yaptığı şirketlerle tamamıyla aynı fikirde olmalarının önemli olduğunu belirten Agüero, yeni projeleri için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Agüero ne dedi?

Agüero, "Futbol sahasında nasıl tutkulu olduğumu ve oynadığım her kulüpte ve Arjantin Milli Takımı’nda kariyerime nasıl bağlı olduğumu zaten biliyorsunuz.

“Oynadığım her maç ve edindiğim her tecrübe büyümeme ve kendimi olduğum gibi göstermeme olanak sağladı.

“Hayatımın bu yeni döneminde de aynı formülü uygulayabileceğim bir yer bulmak istedim.

“Tıpkı futbol sahasında olduğu gibi, bu alanda da elimden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğim.

"Disney düzeyinde bir şirkete katılmak, bu arayışa mükemmel bir şekilde uyuyor.

"Çok benzer düşünüyoruz ve Disney, ESPN, Disney+ ve Star+ için gördüğümüz tüm projeler benim için fazlasıyla heyecan verici.

"Birden fazla platform için ve hatta sevgili Kru Esports ile çok şey yapacağız.

“Bu anlaşma için çok heyecanlıyım ve bir şeyler başarmak için son derece hazırım” dedi.

Agüero neden emekli oldu?

Arjantinli eski golcü, 10 yıl boyunca formasını giydiği Manchester City’den bonservisi elinde olarak Barcelona’ya transfer oldu.

Ancak, Arjantinli yıldızın Camp Nou'daki zamanı ne yazık ki çok fazla uzun sürmedi.

Agüero'ya sadece birkaç ay sonra kalp sorunu teşhisi konuldu ve 2021'in sonunda 33 yaşındayken kariyerini noktalamak zorunda kaldı.

Futbolu bırakma kararını gözyaşları içerisinde açıklayan ve futbol dünyasının büyük desteğini alan Arjantinli eski golcü, yeni fırsatlara yelken açıyor.

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