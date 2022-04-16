Manchester City'nin eski kanat oyuncusu Shaun Wright-Phillips, eski kulübünün Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'e olan ilgisinin, Erling Haaland'ın kulübün stratejisine daha mantıklı olmasına rağmen hala tükenmediğini belirtiyor.

Premier Lig’in son şampiyonu, geçen yaz tüm zamanların en golcü oyuncusu Sergio Agüero'ya veda etti ve Pep Guardiola, bu sezon sahte dokuz yaklaşımını devam ettirdi.

Gabriel Jesus idareli kullanıldı, ancak beklenti - geçen yıl Kane için teklif verdikten ve şu anda Haaland ile yoğun bir şekilde ilgilenildikten sonra - bir aşamada yeni bir lider golcünün takıma katılacağı yönünde.

Harry Kane hala bir hedef mi?

Manchester City yıldızı Wright-Phillips, Kane'in Guardiola'nın takımında iyi olacağına inanıyor ve Lord Ping ile birlikte GOAL'a şunları söyledi:

"Kane, City ile bu pozisyon için her zaman adaylardan birisi olacak.

"Bence, City'nin ona olan ilgisi devam ediyor. Kane'e karşı ilgilerinin tükeneceğini düşünmüyorum.

“Sezon sonunda Kane'in formu canlandı ve bu Kane'i görmeye alışkınız.

“Gerçek Kane'i hareketliliği ile geri görüyoruz, daha fit görünüyor, daha keskin görünüyor ve goller atmaya başladı. O, asla görmezden gelemeyeceğiniz bir oyuncu.

"City'nin satın aldığı futbolculara baktığınızda, yaş grubu açısından birçoğu 26'nın altında.

“Normalde uzun süre çalışabileceği oyucularla anlaşıyorlar ve bu sefer de buna benzer bir şey yapabilirler, fakat ne olacağını göreceğiz."

Erling Haaland daha iyi bir seçenek mi?

Kane'i transfer etmenin faydaları tabii ki olacak, ancak çok uzun vadeye yayılabilecek bir yatırım değil.

Norveçli Haaland ise şu anda çok genç olduğu için uzun vadede City’e daha büyük katkı verebilir.

“Bu teklif Haaland'a yapıldığında uzun vadede daha iyi olacak" diye ekledi Wright-Phillips ve devam etti:

"9 numaralı bir oyuncuyu görmek güzel olurdu. Bu sezon 9 numaranın arandığı bazı maçlar oldu, ancak aynı zamanda bu oyunda hala kullanılmayan çok sayıda şans yarattılar.

"9 numaradan söz ediliyor, çünkü sahada forvet görmeye alışık değiliz ama Pep bir dahi ve nasıl oynarsa oynasın her şeyi halledebilir.

"O kadar çok karşılıklı rotasyon ve hareket var ki, City mükemmel oynuyor.

“Topa bu kadar çok sahip olmaları, ön üçlünün hareket etmesini sağlıyor.”

Sterling'in hala oynayacak bir rolü var mı?

City görünüşte başka bir golcü için pazarda ve Jack Grealish, Riyad Mahrez, Bernardo Silva ve Phil Foden forma rekabetinde bulunuyor.

Raheem Sterling'in ise Etihad Stadyumu'ndaki geleceği henüz belli değil.

Ancak Wright-Phillips, kulüp için 128 gol atan bir İngiliz yıldızın, Guardiola'nın planlarında her zaman belirgin bir şekilde yer alacağını düşünüyor.

“City için büyük bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Bence onun City’de büyük bir rolü var.”

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