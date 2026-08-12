Manchester City tereddütte: Arsenal, Chelsea'nin yıldızını kapar mı?

Manchester City, yaz döneminin en önemli hedeflerinden birine ilişkin müzakerelerde ilerlemek konusunda kararsız görünüyor. Bu durum, Arsenal'in transferi kapmak için güçlü bir şekilde devreye girmesinin önünü açıyor.

Manchester City, City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca'nın en önemli hedeflerinden biri olan Chelsea'nin kanat oyuncusu Pedro Neto'yu kadrosuna katmak için Arsenal'e harekete geçme kapısını açık bıraktı.

Metro sitesine göre Maresca, Portekizli milli oyuncuyu, kısa süre önce Tottenham'a katılan Savinho'nun ideal alternatifi olarak görüyor.

Maresca ve Neto, Stamford Bridge'de birlikte geçirdikleri dönemde etkili bir şekilde birlikte çalıştılar ve Pep Guardiola'nın halefi, eski Wolverhampton yıldızıyla Etihad Stadyumu'nda yeniden bir araya gelmeye oldukça istekli.

Chelsea cephesine gelince, Fabrizio Romano'ya göre oyuncudan memnunlar ve yeni teknik direktörleri Xabi Alonso yönetiminde büyük bir rol oynayabileceğine inanıyorlar.

Ancak Chelsea, 26 yaşındaki oyuncuyu satmaya karar verirse bunun için yüksek bir bonservis talep edecek ve iki yıl önce Wolverhampton kulübüne ödedikleri 54 milyon sterlinden büyük bir kâr elde etmeye çalışacaklar.

Bununla birlikte, şu anda Manchester City'nin ödemek istediği miktar ile Chelsea'nin talepleri arasında "çok büyük bir uçurum" olduğu anlaşılıyor.

Benzer bir senaryo, ismi yine Manchester City'ye transfer olmakla anılan Enzo Fernandez'in geleceği için de geçerli. Ancak Chelsea, 120 milyon sterlinlik değerlendirmesinden taviz vermeyi reddediyor ve takım kaptanını elinde tutmayı tercih ediyor.

City kararsız

Neto'ya gelince, Manchester City'nin istenen bedeli ödeme konusundaki kararsızlığı, sol kanat oyuncusu arayan ve Wolverhampton'dan ayrılmaya yakın olduğu dönemde Neto'yla ilgilenen Arsenal için bir fırsat teşkil edebilir.

Arsenal bu yaz Club Brugge kulübünden Christos Tzolis'i zaten kadrosuna kattı ve her ne kadar sezon öncesi hazırlık döneminde birçok dikkat çekici performansla Premier Lig şampiyonuyla umut vadeden bir başlangıç yapmış olsa da, Mikel Arteta hücum hattını daha da güçlendirmeye oldukça istekli.

Son birkaç yılda Londralı rakiplerinden oyuncu almaya alışkın olan Arsenal'in Neto için somut bir teklif sunup sunmayacağı henüz belli değil. Ancak eski oyuncuları Jeremie Aliadiere, Vinicius Junior'ı kadrosuna katmakta başarısız olmalarının ardından Topçular'ı daha ucuz seçenekler aramaya çağırdı.

Aliadiere, Arsenal'in transfer piyasasındaki hırsını mali durumuyla dengelemesi gerektiğini düşünüyor ve yeni bir kanat oyuncusuna yaklaşık 150 milyon sterlin harcamanın en uygun seçenek olmayabileceğine dikkat çekiyor.

Pedro Neto'nun, Premier Lig'deki uzun tecrübesi sayesinde iyi bir seçenek olacağını değerlendirdi. Ancak kulübün sol kanat oyuncusu Christos Tzolis'i 40 milyon sterlin karşılığında zaten kadrosuna kattığının hesaba katılması gerektiğini vurgulayarak, tüm seçenekleri açık tutmanın mali açıdan en iyi karar olduğunu belirtti.

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