Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola üç ay arayla ikinci kez park cezası aldı

Katalan teknik direktör tatil alışverişi sırasında otomobilini yanlış yere park ettiği için trafik cezası aldı.

Premier Lig’in ve Şampiyonlar Lig’nin son şampiyonu Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, daha önce benzer bir ceza almasının üstünden sadece üç ay geçtikten sonra Manchester şehir merkezinde bir kez daha park cezası aldı. Ağustos ayında otomobilini çift sarı çizgi üzerine bıraktığı için ceza alan Guardiola, bir kez daha benzer bir cezayla karşılaştı.

Elektrikli otomobile biniyor

Manchester şehir merkezinde tatil alışverişi yaparken görüntülenen Guardiola, geri döndüğünde 60 sterlinlik para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Sıfır egzoz emisyonu, etkileyici menzili ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken 53 bin euro değerinde elektrikli bir Nissan kullanan Guardiola, otomobilinden inip sahibi olduğu Tast Catala’ya girerken görüntülendi.

Guardiola Ağustos ayında trafik cezası aldığında arabasına doğru yürürken bir trafik polisi tarafından durdurulmuş, kendisine cezayı uzatan polis memuru aynı zamanda Guardiola ile bir fotoğraf çektirmek istemiş, Katalan teknik direktör ise kendisine cezanın faturasını kesen polis memurundan fotoğraf için para isteyince ortaya oldukça komik bir diyalog çıkmıştı.