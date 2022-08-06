Kırmızı Şeytanlar'ın efsane ismi, iki takım arasındaki ezeli rekabeti aklından çıkaramıyor.

Genç bir taraftar, Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'dan cumartesi günü Kırmızılar'ın Premier Lig'de Fulham'a karşı oynayacağı açılış maçı öncesinde Liverpool formasını imzalamasını istedi.

Ancak, İngiliz eski futbolcunun çocuğa olan tepkisi şaşırtıcıydı.

Çünkü United'ın eski oyuncusu, Liverpoollu çocuk taraftarın forma imzalama talebini reddetti.

Ne söylendi?

Ferdinand, Liverpoollu taraftarın talebi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sen deli misin?! Ahh!"

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Manchester United şu anda eskinin gücünde olmayabilir, ancak Ferdinand'ın gösterdiği gibi, iki kulüp arasındaki rekabet her zamanki gibi güçlü bir şekilde devam ediyor.

Özellikle onun futbolcu olduğu dönemde Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birisiydi.

Bu nedenle İngiliz eski futbolcu, Liverpool ile Manchester United arasındaki ezeli rekabeti derinden hissediyor.

Taraftarların da United ve Liverpool'un bir kez daha düşmanlıklarını yenilemesini beklemek için fazla uzun bir zamanı yok.

Çünkü iki takım, 22 Ağustos'ta Premier Lig'de Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.

Ferdinand, Ronaldo hakkında ne dedi?

United efsanesi williamhill.com'a, Ronaldo'nun bu yaz Old Trafford'dan ayrılmasına tamamen karşı olduğunu söyledi.

"İnsanlar Ronaldo'nun gitmesi gerektiğini söylüyor. Pekala, önce 25 gol atabilecek birini al, sonra gitmesine izin ver.

"Darwin Nunez gitti, Erling Haaland gitti ve Robert Lewandowski de gitti.

"Onlar, Manchester United'ın transfer etmek isteyeceği oyunculardan bazılarıydı. Baktığımızda, onlar da başka takımlara imza attı.

"Yani Manchester United Ronaldo'yu bırakamaz. Ronaldo, gitmek için yalvarsa bile United'dan ayrılamaz.

"Bunu yapmak kesinlikle doğru değil ve böyle bir şey olacağını da sanmıyorum."

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