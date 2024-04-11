Katalan teknik direktör Madrid’de son derece özel bir kişisel eşyayla gövde gösterisi yaptı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Manchester City’de Katalan teknik direktör Pep Guardiola oldukça pahalı bir saat takarken görüntülendi. İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre Guardiola’nın Richard Mille tarafından tasarlanan saati dünyada sadece 50 tane bulunuyor. Değeri yaklaşık 1,1 milyon sterlin olan dünyanın en nadir saatlerinden birinin bir diğer kullanıcısı ise efsane raket Rafael Nadal.

Dünyanın en büyük moda başkentlerinden biri olan Madrid'e geldikten sonra, paranın satın alabileceği en özel saatlerden birini takmaya karar veren Guardiola’nın taktığı saatin resmi adı Calibre RM27-01.

Nadal için tasarlandı

Dünyanın en özel saatlerinden biri olan Calibre RM27-01 içindeki dişlileri ve ibreleri gösteren açık bir tasarıma sahip manuel kurmalı bir tourbillon mekanizmasına sahip. Dünya çapında sadece 50 versiyonu bulunan saat, şimdiye kadarki en parlak mekanik saat olma özelliğini taşıyor.

Saatte ayrıca dakikaları ve saatleri andıran sarı çizgiler ve noktalar yer alırken, akrep ve yelkovanda zamanı gösteren kırmızı bir uç bulunuyor. Tüm zamanların en hafif mekanik saati olarak dünya rekorunu kıran 27-01 serisi, kayış dahil 18,83 gram ağırlığında ve yapımında beşinci sınıf titanyum, alüminyum ve lityum kullanıldı. Yapımcı Richard Mille saati 'mühendislik ve teknolojinin bir zaferi' olarak nitelendirirken, söz konusu tasarımın Nadal’a kortta rahatlık sağlamak için özel olarak hazırlandığı belirtildi.