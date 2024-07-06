Yeni sezona ilişkin kadro planlamasını sürdüren Manchester City, kalede değişime hazırlanıyor.

Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde sıklıkla karşı karşıya gelen Manchester City ile Real Madrid arasında bu yaz bir oyuncu alışverişi gerçekleşebilir. Brezilyalı kaleci Ederson'un kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye sıcak bakmasının ardından kaleci arayışlarına giren İngiliz ekibinin, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Thibaut Courtois'in 2023-2024 sezonunun büyük bölümünü sakat geçirmesi nedeniyle geçtiğimiz sezon Real Madrid'in 1 numarası olan Lunin, takımının Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmasında kilit bir rol oynamıştı.

Courtois'in arkasında kaldı

Lunin, fantastik bir sezon geçirdi. Ancak büyük anlar geldiğinde ve Courtois sağlığına kavuştuğunda, Belçikalı kaleci tekrar ilk 11'e döndü. Bu durum, Ukraynalı kalecinin Real Madrid'deki geleceği hakkında soru işaretlerine neden oldu. Lunin, etkileyici sezonuna rağmen Real Madrid'de yedek kaleci olarak görülüyor ve bu yüzden ilk 11'de düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyebilir.

Ederson Al-Nassr'a

Bernabeu Digital'in haberine göre, Lunin, Manchester City'nin bu yaz Ederson'un yerine düşündüğü kaleciler arasında yer alıyor. Brezilyalı kalecinin Al-Nassr'a transfer olacağına inanılıyor. Lunin'in City'ye transfer olma fırsatı doğarsa, bunu kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu, onun için harika bir sonraki adım olabilir. Ancak Lunin'in ayrılığı, Real Madrid için büyük bir kayıp olacak, Ukraynalı kaleci şu an dünyanın en güvenilir yedek kalecisi konumunda ve İspanyol ekibi bu boşluğu doldurmakta zorlanabilir.