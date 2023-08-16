Manchester City - Sevilla Avrupa Süper Kupa Finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Avrupa UEFA Süper Kupa Finali'nde Manchester City ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City, UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Sevilla ile kozlarını paylaşıyor.

City, İstanbul'da Inter'i 1-0 ile geçerek Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı. Sevilla ise AS Roma'yı penaltılarda 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını bir kez daha müzesine götürmüştü.

İki şampiyon şimdi UEFA Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak.

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Manchester City - Sevilla maçı hangi kanalda?

Manchester City ile Sevilla arasında oynanacak UEFA Süper Kupa Final mücadelesi 16 Ağustos Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak.

Yunanistan'ın Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Mücadele, Türkiye'de EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.