Şampiyonlar Ligi finaline sayılı günler kalırken, Manchester City’nin final öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışacağı belirtildi.

Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve gözünü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diken Manchester City’nin İstanbul programı büyük oranda netleşti. 10 Haziran Cumartesi günü Inter ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacak final karşılaşması öncesinde son hazırlıklarını İstanbul’da yapacak City’nin Florya Metin Oktay Tesisleri’ni kullanacağı belirtildi.

Milliyet’te yer alan habere göre maç öncesi son hazırlıklarını yapmak için Galatasaray’ın tesislerini tercih eden Guardiola ve ekibi, zorlu finale sarı-kırmızılı takımın evinde hazırlanacak.

City'nin kadrosu yıldızlarla dolu

Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalyan takımı Inter’in ise kritik maç öncesi hangi takımın tesislerinde çalışacağı şu an için netlik kazanamdı.

Kadrosunda Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan’ın yanı sıra Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ve Phil Foden gibi çok sayıda yıldız oyuncuyu barındıran Manchester City Pep Guardiola yönetiminde daha önce de final oynamış ancak bir başka İngiliz takımı Chelsea’ye 1-0 mağlup olmuştu. Inter ise Jose Mourinho yönetiminde oynadığı son Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’i geçerek kupayı elde etmişti.