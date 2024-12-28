Manchester City Rodri'nin boşluğunu Arsenal'in rüyasını kurduğu isimle dolduracak

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester City transfer çalışmalarına başladı.

Manchester City, Real Sociedad'ın yıldız orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'nin transferi için harekete geçiyor. Pep Guardiola, takımının Premier Lig'deki zorlu sezonu sonrası Ocak transfer döneminde yeni oyuncular eklemeye kararlı olduklarını doğruladı.

City, Arsenal’ın uzun süredir hayalini kurduğu bu transfer için 50 milyon poundluk serbest kalma bedelini ödemeyi planlıyor.

Guardiola, Everton ile alınan 1-1'lik beraberlik sonrası yaptığı açıklamada, transfer planlarını şu sözlerle ifade etti:

“Bu sezon birçok sorun yaşadık. Ancak yeni bir oyuncuyu sadece kısa vadeli çözüm için almak doğru olmaz. Bu tür transferler, önümüzdeki üç, dört veya beş yıl için yapılmalı. Bu da bazen kolay değil. Ama tabii ki denemek zorundayız çünkü bu durum uzun süredir böyle devam ediyor."

Zubimendi, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın uzun süredir transfer listesinde yer alıyordu. Ancak, yaz transfer döneminde Real Sociedad'ın oyuncuyu bırakmaması nedeniyle Arteta, alternatif olarak Mikel Merino’yu kadrosuna katmıştı. Liverpool da Zubimendi’yi transfer etmeyi denemiş ancak başarısız olmuştu.

Rodri'nin boşluğunu dolduracak

Guardiola, Zubimendi'nin, Rodri’nin sakatlığı sonrası orta sahada oluşan boşluğu doldurabileceğini düşünüyor. ACL sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Rodri’nin eksikliğini kapatmak için City’nin bu transferi tamamlamak istediği belirtiliyor.

Football Insider'a göre, 25 yaşındaki Zubimendi’nin Real Sociedad ile olan sözleşmesinde yer alan 50 milyon poundluk serbest kalma maddesi, City için bir engel teşkil etmiyor.