Manchester City, PSG'nin yıldızı için 120 milyon euroluk mega bir teklif yapacak

Manchester City, PSG'nin genç yıldızı Désiré Doué'yi kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edecek.

Manchester City, PSG'nin sansasyonel yıldızı Désiré Doué'yi kadrosuna katmak için 120 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fichajes'in haberine göre Manchester City, gelecek sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için gözünü PSG'li Désiré Doué'ye dikti. Premier Lig devleri, onu Ligue 1 ekibinden koparmak için 120 milyon euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Doué, geçtiğimiz yaz PSG'ye transfer olmadan önce Stade Rennais'de adını duyurdu. Luis Enrique'nin planlarına yavaş yavaş dahil olan 19 yaşındaki forvet, sezonun ikinci yarısında adeta alev aldı. Kendisini takımın kilit isimlerinden biri olarak kabul ettirdi ve istikrarlı performansı gözlerden kaçmadı. Genç oyuncu, büyük maçlarda öne çıkarak PSG soyunma odasında önemli bir yer edindi. Hatta Fransa milli takımına da girmeyi başardı.

Doué, sol kanatta oynamayı tercih etse de hücum hattının hemen her yerinde görev yapabiliyor. Gösterdiği performans ve büyük potansiyeli, onu Manchester City'nin radarına soktu.

City, Doué için kesenin ağzını açmaya hazır

Pep Guardiola'nın ekibi, sürekli olarak kadrolarını daha da güçlendirebilecek genç yetenekler arıyor ve Fransız forvetin uzun vadede harika bir yatırım olabileceğine inanıyor. Sonuç olarak, Premier Lig devleri onu PSG'den koparmak için büyük bir teklif hazırlıyor.

Savunmacılarla başa çıkma becerisi, topla oynamadaki olgunluğu ve son üçte birdeki öldürücü içgüdüleri, City'nin onun hizmetlerini güvence altına almak için bu kadar istekli olmasının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

City'nin 120 milyon euro değerinde bir teklif sunmayı düşünmesi, Fransız devlerini Doué'yi elden çıkarma ihtimalini değerlendirmeye itebilir.

Ancak mevcut durumda PSG, Doué'yi uzun vadeli planlarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Kylian Mbappé'nin kulüpten ayrılmasının ardından, yeni projelerini 19 yaşındaki yıldızın etrafında inşa etmek istiyorlar ve oyuncunun satışı konusunda pazarlık yapmaya niyetli görünmüyorlar.