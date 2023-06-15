Jack Grealish'in babası Kevin'e göre, Manchester City'nin lüks Premier Lig şampiyonluk kutlamaları, 47 bin Sterlin'e mal oldu.

City, görkemli kutlamalara imza attı

47 bin Sterlin'lik alkol faturası geldi

Grealish, Premier Lig şampiyonluk kutlamalarında daha sakindi

NE OLDU? Pep Guardiola'nın ekibi, cumartesi günü İstanbul'da Inter'i 1-0 yenerek tarihi bir üçlemeye imza attı. Bu ayın başlarında Premier Lig ve FA Cup'ı kazanan City, daha sonra da tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını elde etti. Kutlamalarda en fazla dikkat çeken isim, çok fazla alkol tükettiği görülen Jack Grealish oldu. Yıldız futbolcunun babası Kevin Grealish ise Şampiyonlar Ligi kutlamalarının aksine, oğlunun Premier Lig kutlamalarında daha sakin kaldığını söyledi. Kevin, City'nin Premier Lig şampiyonluğunu kutladığı mekânda 47 bin Sterlin hesap geldiğini bildirdi.

NE SÖYLENDİ? Kevin, The Mirror'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Adil olmak gerekirse City, kutlamalarda ve tüm partilerde harikaydı. Premier Lig'i kazandıktan sonra bir parti vardı. Birkaç hafta önce, Tunnel Club'da. İçki faturası 47 bin Sterlin geldi. KIRK YEDİ BİN! Makbuzu gördüm. Siz söylemeden ben söyleyeyim, hayır. Bu hesap sadece Jack'in içki faturası değildi. Aksine, o gece Jack eve erken gitti!"

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GREALISH İÇİN SIRADA NE VAR? Kanat oyuncusu şu anda Gareth Southgate'in yönettiği İngiltere Millî Takımı'nın kamp kadrosunda yer alıyor. Üç Aslan, Euro 2024 Elemeleri'nde önümüzdeki günlerde Malta ve Kuzey Makedonya'ya karşı mücadele edecek.