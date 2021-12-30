Manchester City oyuncusu Raheem Sterling'den Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo itirafı

Manchester City’de forma giyen yıldız futbolcu Raheem Sterling, ezeli rakipleri Manchester United'da oynayan Cristiano Ronaldo için övgü dolu ifadeler kullandı.

Yaz transfer döneminde adı sıkça City ile anılan Ronaldo, transferin son günlerinde sürpriz bir şekilde eski takımı United’ın yolunu tutmuştu.

City forması giyen Sterling, bu durumdan dolayı üzülmüş gibi görünüyor.

İngiliz Milli futbolcu, Ronaldo’nun büyük bir hayranı olduğunu söyleyerek Portekizli futbolcuya yönelik hislerini gizlemedi.

Ronaldo’yu çocukluğundan beri izlediğini ve 36 yaşındaki futbolcunun yaşına rağmen harika bir performans sergilediğini belirtti.

Sterling, Cristiano Ronaldo’nun mental gücüne de değinerek Portekizli süperstarın fiziğini her zaman en iyi şekilde koruduğunun da altını çizdi.

Ne söylendi?

BBC’ye açıklamalarda bulunan Sterling, Portekizli yıldız için şu ifadeleri kullandı:

“Ronaldo, her şeyiyle harika bir yıldız ve olağanüstü bir futbolcu. Onu, çocukluğumdan beri izliyorum ve uzun zamandır ona hayranım.

“Şu anda 36 yaşında ve buna rağmen hala en üst seviyede oynayabiliyor. Hala, oynadığı takımın en iyi oyuncusu olabiliyor. Bu gerçekten harika bir şey.

"Mental olarak çok güçlü"

“Cristiano’nun mental olarak çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Kendisine çok iyi baktı ve fiziksel olarak her zaman en iyi düzeyde oldu.

“Böylece, dünyanın en iyi futbolcularından birisi olmayı başardı. Bu yüzden, ona her zaman çok büyük saygı duydum.”

City ve United'ın Premier Lig'deki durumu

Sterling’in formasını giydiği Manchester City, Premier Lig’de oynadığı 20 maçın ardından 50 puanla zirvede yer alıyor.

Cristiano Ronaldo’nun takımı Manchester United ise lider City’den 3 maçı eksik olarak 28 puanla ligin 7. sırasında yer alıyor.

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