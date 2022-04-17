Futbol tarihinin en yetenekli futbolcularından birisi olan Quaresma, kendisine özgü hareketleri ve sansasyonel golleriyle bir dönemin yıldız oyuncularından birisiydi.

Ancak bu durum, yaşı ilerlediği için tamamen tersine döndü ve yıldız oyuncu, eski popülaritesini kaybetmeye başladı.

Kadro dışı bırakılmasına rağmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada takımını tebrik eden Portekizli yıldız, takımı Vitoria Guimaraes’in aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Takıma geldiği ilk günden beri elinden geleni yaptığını ifade eden Quaresma, kendisini geliştirmeye devam edeceğini aktardı.

Ne söylendi?

Vitoria Guimaraes'in sahasında Pacos Ferreira'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yapan eski Beşiktaşlı yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Tebrikler takım. Dünkü galibiyet beni çok mutlu etti. Oynamasam da koç için bir seçenek olmasam da takım ve taraftarlar için mutluyum.

“Yapmama izin verdikleri her şeyi Vitoria için yapıyorum ve geldiğim günden beri aynı iştahla oynuyorum.

“Kendimi geliştirmeye ve antrenmanlarda çalışmaya devam edeceğim.

“Sırf memnun etmek için kişiliğimi de değiştirmeyeceğim. Bazen bana haksız yere 'Kötü Adam' damgası vursalar da, oyun henüz bitmedi arkadaşlar.

“Herkese mutlu Paskalyalar.”

Quaresma'nın bu sezonki performansı nasıl?

Ricardo Quaresma’nın, Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon 24 maçta oynayan 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu; 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

Quaresma'nın Beşiktaş ve Kasımpaşa kariyeri nasıldı?

Türkiye’de Beşiktaş ve Kasımpaşa formalarını giyen Portekizli yıldız, özellikle Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi oldu.

Quaresma; Beşiktaş ile çıktığı 227 maçta 38 gol, 78 asist kaydederken Siyah-Beyazlı ekiple 2 şampiyonluk kazandı.

Ardından transfer olduğu bir başka Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile oynadığı 26 maçta 4 gol attı.

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